منافسة قوية في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة".. تعرف على المتصدر (فيديو)

18 حجم الخط

دولة التلاوة، شهدت الحلقة الثامنة من برنامج دولة التلاوة، منافسة قوية بين ستة متسابقين متميزين، حيث حرصت لجنة التحكيم على اختبار مهاراتهم في التجويد والترتيل لتحديد مستوى كل متسابق، ومن يستحق الحصول على أعلى الدرجات ومن سيغادر المسابقة.

أداء المتسابقين في الحلقة الثامنة من دولة التلاوة..إتقان أحكام التجويد

وقدّم المتسابقون في برنامج دولة التلاوة بالحلقة الثامنة أداءً رائعًا، حيث التزم كل منهم بالضوابط القرآنية الصحيحة، مع مراعاة الوقف والابتداء ومخارج الحروف، ما أضفى على التلاوة روحانية وتأثيرًا كبيرًا على الحضور والمتابعين.

نتائج الحلقة وإثارة المنافسة

جاءت النتائج مثيرة جدًا:

علي محمد مصطفى حصل على أعلى درجة بـ 272 نقطة

وجاء مهنا ربيع عبد المنعم مهنا في المركز الثاني بـ 267 نقطة

وحصل محمد محمد كامل على 266 نقطة

بينما حقق عطية الله رمضان أحمد 261 نقطة

وحصل عمر ناصر أحمد على 258 نقطة

وجاء أحمد جمال عبد الوهاب بـ 255 نقطة

هذه الدرجات تعكس المنافسة المحتدمة بين المتسابقين، والإبداع اللافت لكل مشارك، ما جعل الحلقة مشوقة ومليئة بالتحدي.

"دولة التلاوة" منصة لإبراز المواهب القرآنية

يستمر برنامج "دولة التلاوة" في تقديم منصة للمواهب الشابة لإبراز قدراتهم في تلاوة القرآن الكريم، مع التركيز على قراءة صحيحة ومؤثرة، سواء على مستوى الصوت أو الروحانية. وتؤكد هذه المنافسة أن البرنامج ينجح في اكتشاف مواهب واعدة في عالم التلاوة القرآنية، ويحفز الشباب على التزام أحكام التجويد والترتيل بشكل مميز.

لجنة تحكيم تضم قمما دينية وصوتية

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين



وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.