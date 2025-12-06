ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية

18 حجم الخط

سقط منتخب مصر، في فخ التعادل مع نظيره المنتخب الإماراتي، بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

تقدم منتخب الإمارات بهدف عن طريق كايو في الدقيقة 61، ثم تعادل منتخب مصر عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 85.

تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات في كأس العرب

ودخل منتخب مصر مباراته أمام الإمارات في كأس العرب بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد بسام.

الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - ياسين مرعي - أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - غنام محمد.

الهجوم: إسلام عيسى - مصطفى سعد ميسي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ محمد شريف (10).

ماذا فعل منتخبا مصر والإمارات في الجولة الأولى ؟

كان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية

الأول: الأردن - 6 نقاط

الثاني: مصر - نقطتين

الثالث: الامارات - نقطة واحدة

الرابع: الكويت - نقطة واحدة

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الأخيرة مع منتخب الأردن متصدر المجموعة، فيما يلتقي منتخب الامارات مع منتخب الكويت متذيل المجموعة

