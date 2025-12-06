السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

مصر والإمارات
مصر والإمارات
18 حجم الخط

سجل مروان حمدي هدف التعادل لـ منتخب مصر، في شباك نظيره الإمارات، في الدقيقة 85، من المباراة التي تجمعهما على إستاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر، لتصبح النتيجة 1-1.

أهداف مباراة مصر والإمارات 

سجل كايو لوكاس الهدف الأول لـ الإمارات في شباك منتخب مصر بالدقيقة 61.

تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات في كأس العرب

ودخل منتخب مصر مباراته أمام الإمارات في كأس العرب بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد بسام.

الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - ياسين مرعي - أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية - محمد النني - غنام محمد.

الهجوم: إسلام عيسى - مصطفى سعد ميسي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ محمد شريف (10).

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏سد আ ခ် لكر لكرد בלמחיה * ARTINC مصر ضد الإمارات كأس العرب 2025 محمد بسام.أكرم. توفيق رجب نبيل -ياسين مرعي یحیى. زكريا محمد النني غنام. محمد.عمرو. السولية مصطفى سعد إسلام. عيسى مروان حمدي المارات UAE FA الاتحاد لكرة اة مدری حمه KypTΑ EGYPTUNTA محمد عواد علي لطفي كريم العراقي أحمد هاني محمود الونش هادي رياض محمد مجدي "أفشة" ميدو جابر محمد مسعد حسام حسن محمد شريف BS‏'‏‏

تشكيل الإمارات أمام مصر 

في حراسة المرمى: حمد المقبالي.

في خط الدفاع: روبن فيليب - لوكاس بيمينتا - ساشا إيفيكوفيتش - علاء الدين زهير.

في خط الوسط: يحيى نادر - ماركوس ميلوني - لوان بيريرا - لوكاس خيمينيز.

في خط الهجوم: يحيى الغساني - برونو أوليفيرا.

ماذا فعل منتخبا مصر والإمارات في الجولة الأولى ؟

 كان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 6 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام على استاد لوسيل، وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر مصر والامارات مباراة مصر والإمارات منتخب الإمارات كأس العرب كأس العرب 2025 اخبار منتخب مصر نتيجة مباراة مصر والإمارات

مواد متعلقة

كأس العرب، كايو لوكاس يسجل الهدف الأول لـ الإمارات في شباك منتخب مصر

كأس العرب، منتخب مصر يتعادل مع الإمارات سلبيا في الشوط الأول (صور)

كأس العرب، منتخب مصر يبحث عن الهدف الأول أمام الإمارات بعد 30 دقيقة

رغم الإصابة، كريم فؤاد يدعم منتخب مصر من المدرجات أمام الإمارات

كأس العرب، تعادل سلبي بين مصر والإمارات بعد مرور 15 دقيقة

بعد إجرائه جراحة استغرقت 13 ساعة، أحمد سليمان يطمئن الجماهير على حالة حسن شحاتة

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يتعادل سلبيا أمام ليدز بالشوط الأول

ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام ليدز بعد مرور 30 دقيقة

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأسود بالمنام وعلاقته بالنجاح في الدراسة والعمل

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads