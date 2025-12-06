السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

صلاح ينفجر بعد تعادل ليفربول وليدز: يريدون تحميلي المسؤولية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو
شهدت أجواء ما بعد مباراة ليفربول وليدز، التي انتهت بتعادل مثير بنتيجة 3-3، حالة من التوتر داخل النادي الأحمر، بعدما عبّر النجم المصري محمد صلاح عن استيائه الشديد من وضعه الحالي داخل الفريق، وخاصة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في اللقاء.

 

تصريحات قوية من محمد صلاح

وفي تصريحات حادة وغير معتادة، قال صلاح إنه يشعر بـ إحباط كبير تجاه ما يحدث معه هذا الموسم، موضحًا أنه قدّم الكثير للنادي عبر سنوات طويلة، وكان أحد أبرز المساهمين في نجاحات الفريق، خصوصًا خلال الموسم الماضي.

وقال صلاح: "لا أستطيع أن أستوعب ما يحدث. الآن أجد نفسي على مقاعد البدلاء دون أن أفهم السبب. أشعر وكأن النادي يحمّلني المسؤولية ويضع الضغط عليّ."

وأضاف النجم المصري أن علاقته بالمدرب بدأت تشهد تغيّرات غير مفهومة من وجهة نظره:
"لطالما قلت إن علاقتي بالمدرب كانت جيدة، لكن فجأة أصبحت العلاقة غير موجودة، ولا أعرف السبب."

وتابع بصراحة غير معهودة في تصريحاته: "هذا وضع غير مقبول بالنسبة لي. لا أفهم لماذا يتكرر الأمر معي دائمًا. وكأنهم يقولون: ’لنحمّل صلاح المسؤولية لأنه هو المشكلة‘. وأنا لا أعتقد أنني المشكلة."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه نتائج ليفربول تذبذبًا ملحوظًا، وسط ضغوط كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين، خاصة بعد فقدان نقاط مهمة في سباق الدوري.

 

