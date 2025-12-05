نسمة محجوب تقدم 12 أغنية لـ أم كلثوم في فيلم الست

18 حجم الخط

تقدم نسمة محجوب أغاني أم كلثوم ضمن أحداث فيلم الست بطولة النجمة منى زكي، والذي من المقرر عرضه في السينمات بدءًا من 10 ديسمبر الجاري، وتؤدي نسمة محجوب الأداء الغنائي للنجمة مني زكي.

أغاني فيلم الست

بدأت نسمة محجوب ومني زكي التحضيرات الخاصة لأغاني الفيلم منذ عامين تقريبًا وجرى الإعداد لها بعناية شديدة لتقديم الأداء الغنائي بشكل يحاكي روح وأداء كوكب الشرق أم كلثوم.

وشملت التحضيرات قيام نسمة محجوب بتدريب منى زكي يومين أسبوعيًا على مدار عام كامل، من أجل إتقان الأداء العضلي الجسدي ومخارج الحروف والألفاظ وحركة عضلات الوجه والفك والشفايف والأسلوب الغنائي المميز لكوكب الشرق بكل ما فيه من نغمات وأوقات الأنفاس والعُرَبْ والحليات الغنائية بما يخدم مصداقية الشخصية داخل أحداث العمل، وتقدم نسمة محجوب خلال الفيلم 12 أغنية تنوعت بين المقاطع الكاملة والمذاهب والأجزاء الغنائية القصيرة.

وكانت الفنانة منى زكي ردَّت على الجدل حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

وقالت منى زكي: لولا ثقتي بالمخرج مروان حامد ما كنتش هقدر أقبل الدور.. الشخصية عظيمة وصعبة، وتحمل مسؤولية كبيرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

وأضافت أن مشاركتها في الفيلم ما كان ليكتب لها النجاح لولا ثقتها برؤية المخرج وحرصه على مرافقتها في كل التفاصيل، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود.

وفيلم “الست” يشارك في بطولته إلى جانب منى زكي كل من: محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، تامر نبيل، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل.

