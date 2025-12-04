الجمعة 05 ديسمبر 2025
مي عمر ومحمد سامي وليلى علوي وهنا الزاهد يتألقون على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

افتتاح البحر الأحمر
افتتاح البحر الأحمر
شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية، إقبالا كبيرا من نجوم الفن.

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

وحضر حفل الافتتاح المخرج محمد ساميّ وزوجته مي عمر وليلي علوي وهنا الزاهد وإلهام شاهين. 

وشهد حفل افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الخامسة، مشاركة عدد كبير من نجمات العالم. 

فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية 

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان، أيشوريا راي باتشان وأوما ثرومان، كما حضرت أيضا النجمة العالمية جوليت بينوش إحدى المكرمات في هذا العام. 

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط توافد نجوم

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان وصول النجم العالمي مايكل كين صاحب الـ 92 عاما، حيث حرص العالمي فين ديزل على دعمه والتقاط الصور التذكارية برفقته بعد الإعلان عن تكريم الثنائي بجائزة اليسر الفخرية.

