ثقافة وفنون

رامي جمال عن نجاح ألبومه "مطر ودموع": فخور بالمكان اللي وصلتله شكرا لـ دعمكم

علق النجم رامي جمال، علي نجاح ألبومه الجديد "مطر ودموع" بشكل كبير، وتصدره التريند علي موقع يوتيوب بعد طرحه مباشرة.

ألبوم رامي جمال الجديد

وقال: “مبسوط جدًا بردود الفعل على ألبوم مطر ودموع، الألبوم ١٢ أغنية منها ١١ أغنية ترند على يوتيوب، والألبوم بالكامل ترند على باقي المنصات”.

وأضاف عبر صفحته على "الفيسبوك": “من يوم ما بدأت وأنا بحب الموسيقى جدًا، فخور بكل حاجة عملتها، والمكان اللي وصلتله شكرا لـ دعمكم وتشجيعكم السنين اللي فاتت، إن شاء الله يكون الألبوم عجبكم شكرًا للصناع المبدعين اللي من غيرهم مفيش نجاح”.

ويأتي ألبوم رامي جمال بعنوان “مطر ودموع”، ويضم 12 أغنية درامية تناسب أجواء الشتاء.

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد 

ويضم ألبوم رامي جمال أغنية كاس الحظ، فين حكاوينا، حاولت أنساه، كده هاموت، قد الليالي، سلام، ودعتيني، ياريت ماتجيش، أنا عارف، سيبوها تعيش، الناس كتير، ماليش غيرك.

