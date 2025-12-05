الجمعة 05 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ما سبب غياب دنيا سمير غانم عن مهرجان البحر الأحمر؟ شقيقتها إيمي تجيب

دنيا وإيمي سمير غانم
دنيا وإيمي سمير غانم
 كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن سبب غياب شقيقتها دنيا عن  مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في المملكة العربية السعودية.

غياب دنيا سمير غانم عن مهرجان البحر الأحمر 

 وقالت إيمي إن شقيقتها دنيا منشغلة حاليا بأعمالها الفنية الجديدة، موضحة في تصريحات تلفزيونية:" كانت هتيجي معايا بس الحمد لله، خلاص المرة الجاية إن شاء الله".

افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة المقام بالمملكة العربية السعودية، إقبالا كبيرا من نجوم الفن.

وشهد حفل افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الخامسة، مشاركة عدد كبير من نجمات العالم. 

فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية 

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن على ريد كاربت حفل افتتاح المهرجان، أيشوريا راي باتشان وأوما ثرومان، كما حضرت أيضا النجمة العالمية جوليت بينوش إحدى المكرمات في هذا العام. 

وانطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط توافد نجوم

 

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان وصول النجم العالمي مايكل كين صاحب الـ 92 عاما، حيث حرص العالمي فين ديزل على دعمه والتقاط الصور التذكارية برفقته بعد الإعلان عن تكريم الثنائي بجائزة اليسر الفخرية

 

غياب دنيا سمير غانم عن مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في المملكة العربية السعودية البحر الأحمر السينمائي الفنانة إبمي سمير غانم

