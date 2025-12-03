بعد إثارته للجدل، ماذا قال أحمد مراد عن فيلم الست؟ (فيديو)

18 حجم الخط

أثار السيناريست أحمد مراد جدلا كبيرا في الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحاته المثيرة خلال المؤتمر الصحفي لفيلم الست بمراكش، مشيرا في تصريحاته أن أم كلثوم فنانة كبيرة ولها تاريخ كبير.

الهجوم علي منى زكي بسبب فيلم الست

تصريحات أحمد مراد تعرض بسببها لهجوم كبير، واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريحاته تحمل إساءة، خاصة بعد الهجوم علي مني زكي بعد طرح برومو الفيلم

وسبق أن تحدث أحمد مراد خلال لقاء سابق له مع فيتو عن كواليس تحضيرات الفيلم واختيار مني زكي لتجسيد شخصية أم كلثوم وقال في الحقيقة كنت محبًا لأم كلثوم قبل بدء المشروع، وعندما بدأنا العمل أمضينا عامًا كاملًا في دراسة تفاصيل حياتها من خلال كتبها وذكرياتها والحوارات التلفزيونية النادرة التي أجرتها، استغرقت التحضيرات ثلاثة أعوام كاملة، وكانت من أصعب التجارب في مسيرتي.

نحن نتناول سيرة سيدة عظيمة يدين لها العالم كله بالفن وبالهوية وبقدر كبير من الامتنان، أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور ويكون على قدر قيمتها الكبيرة.

وأضاف في تصريحاته: دائمًا أكتب العمل أولًا كما أراه ذهنيًا، وبعد انتهاء الكتابة يبدأ الشعور في الاتجاه نحو الممثل الأنسب.

كانت الفكرة منذ البداية مع المخرج مروان حامد، وبدأنا نفكر في من الأنسب لتجسيد الدور، ومن أول بروفة قدمتها منى زكي شعرنا فورًا أننا أمام الاختيار الصحيح، منذ اللحظة الأولى لتجسيدها للشخصية اتضح أننا على الطريق السليم.

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، علي الجدل المثار بشأن فيلم “الست” والهجوم علي مني زكي، بسبب مكياج الشخصية التي ظهرت بها في ثوب أم كلثوم خلال البرومو، والذي أدي إلي تعرضها لانتقادات لاذعة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “الشناوي” في تصريح خاص لـ"فيتو": “لا أحد يملك الحكم من خلال البرومو، لأنه اجتزاء من السياق، الملامح والحوار وحالة الفيلم كلها تلعب دور البطولة في استيعابه، ومقدرش أحكم علي نجاح أو إخفاق من خلال برومو صعب للغاية، والمهم أن الجمهور يصدق الشخصية، يعني صابرين من المؤكد أنها قدمت شخصية الست في المسلسل بشكل جيد جدا لا شك في ذلك، ولكن هل صابرين تشبه السيدة أم كلثوم؟ بالتأكيد لا، فهذا كان اختيار مفاجئ من المخرجة أنعام محمد علي وخيار كثير من طاقم العمل، واعتبروه اغتيالا مسبقا للمسلسل قبل عرضه وقتها، ولكن لما بدأ عرض اقتنعوا”.

وأضاف: "المسألة ليست مجرد توافق شكلي لكن هو اقتناع يخلقه المخرج من خلال رؤيته، ففي تجربة صابرين مع شخصية أم كلثوم كان الإحساس هو الأساس، لدرجة أنك لو تخيلت كوكب الشرق تمشي في الشارع جنب صابرين تلاقي الجمهور يصدق أنها هي نفسها، وهذا هو دور الإخراج والحالة الدرامية وبالمنطق نفسه لا يمكن الحكم مسبقا على أداء منى زكي في الفيلم، فنجاح العمل أو عدمه لا يقاس بالشبه وعلينا الانتظار حتى نشاهد الفيلم ونرى النتيجة بنفسنا."

يشارك بالعمل كوكبة من النجوم منهم: أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، والفيلم من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

