مايكل كين وفين ديزل على ريد كاربت افتتاح مهرجان البحر الأحمر

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط توافد نجوم العالم.

افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان وصول النجم العالمي مايكل كين صاحب الـ 92 عاما، حيث حرص العالمي فين ديزل على دعمه والتقاط الصور التذكارية برفقته بعد الإعلان عن تكريم الثنائي بجائزة اليسر الفخرية.

