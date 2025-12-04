الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مايكل كين وفين ديزل على ريد كاربت افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر
افتتاح مهرجان البحر الأحمر
18 حجم الخط

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط توافد نجوم العالم. 

افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان وصول النجم العالمي مايكل كين صاحب الـ 92 عاما، حيث حرص العالمي فين ديزل على دعمه والتقاط الصور التذكارية برفقته بعد الإعلان عن تكريم الثنائي بجائزة اليسر الفخرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مواد متعلقة

توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

فيلم "قصة الخريف" يشارك في مهرجان الجزائر الدولي

سفير مصر بالمغرب يشهد عرض فيلم "الست" في مهرجان مراكش السينمائي

افتتاح الدورة 18 من مهرجان سماع الدولي بمشاركة 9 فرق من دول مختلفة (فيديو)

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

كأس العرب، شوط أول سلبي بين منتخبي قطر وسوريا

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

خالد الغندور يكشف أخر تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

ما حقيقة وجود توتر بالعلاقات وتضارب مصالح بين مصر والسعودية؟ وزير الخارجية يغلق باب الفتنة

خدمات

المزيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات حلالا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تاريخ جامع السفاحية في حلب، وهذا سر التسمية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads