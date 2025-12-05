كأس العرب،السعودية تتقدم على جزر القمر بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس العرب 2025، تقدم منتخب السعودية علي منتخب جزر القمر، بهدف دون رد، في إطار الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة كأس العرب قطر 2025.

مباراة السعودية وجزر القمر

أحرز هدف المنتخب السعودي محمد كنو في الدقيقة 49

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثانية في كأس العرب، رفقة منتخبات عمان وجزر القمر والمغرب.

تشكيل السعودية أمام جزر القمر

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وجزر القمر

وتنقل مباراة السعودية وجزر القمر عبر قنوات beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1 وقناة الكأس ودبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية والشارقة الرياضية الكويت الرياضية وعمان الرياضية ومنصة شاشا.

وكان منتخب السعودية، حقق الفوز في الجولة الماضية أمام منتخب عمان بهدفين مقابل هدف، بينما خسر منتخب جزر القمر المباراة الماضية أمام المغرب بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب المغرب، بينما يتذيل جزر القمر المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

وكان حمادي جامباي، مدرب منتخب جزر القمر، أكد أن فريقه يدخل مواجهة السعودية في الجولة الثانية من كأس العرب، بشعار واحد وهو تحقيق الفوز ولا شيء غيره، مشددًا على احترامه الكبير للمنافس لكنه أشار إلى ضرورة اللعب بروح هجومية.

وقال جامباي في تصريحاته قبل المباراة: “ليس لدينا خيار غير الفوز أمام المنتخب السعودي، نحترم الخصم لكن علينا أن تكون نزعتنا هجومية”.

وأضاف: ستكون مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.

