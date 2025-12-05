الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

مانشستر يونايتد ووست هام يكتفيان بالتعادل الإيجابي في الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد ووست هام،فيتو
18 حجم الخط

مانشستر يونايتد ضد وست هام، انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

تقدم لفريق مانشستر يونايتد الأول،عن طريق ديوجو دالوت في الدقيقة 58.

وتعادل لفريق وست هام ماجاسا في الدقيقة 83

 

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام

 

وضم تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة وست هام:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع:لوك شاو، أيدن هيفن، نصير مزراوي.

خط الوسط: ديوجو دالوت، كارلوس كاسيميرو، برونو فيرنانديز، أماد ديالو.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، جوشوا زيركزي، بريان مبيومو.

تشكيل وست هام أمام مانشستر يونايتد

 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

 

1- أرسنال 33 نقطة 

2- مانشستر سيتي 28 نقطة

3- أستون فيلا 27 نقطة

4- تشيلسي 24 نقطة

5- كريستال بالاس 23 نقطة

6- سندرلاند 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- ليفربول 22 نقطة

9- مانشستر يونايتد 22 نقطة

10- إيفرتون 21 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

17- ليدز يونايتد 14 نقطة

18- وست هام 12 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

