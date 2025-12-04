الخميس 04 ديسمبر 2025
مدرب جزر القمر: لا بديل عن الفوز أمام السعودية بكأس العرب

أكد حمادي جامباي، مدرب منتخب جزر القمر، أن فريقه يدخل مواجهة السعودية غدا في الجولة الثانية من كأس العرب، بشعار واحد وهو تحقيق الفوز ولا شيء غيره، مشددًا على احترامه الكبير للمنافس لكنه أشار إلى ضرورة اللعب بروح هجومية.

مدرب جزر القمر 

وقال جامباي في تصريحاته قبل المباراة: "ليس لدينا خيار غير الفوز أمام المنتخب السعودي، نحترم الخصم لكن علينا أن تكون نزعتنا هجومية.

وأضاف: ستكون مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

ويستعد منتخب جزر القمر لمواجهة نظيره السعودي في الجولة القادمة من دور المجموعات في كأس العرب 2025، وسط رغبة قوية في تعزيز حظوظه في التأهل وتقديم أداء يعكس تطور المنتخب في السنوات الأخيرة.

