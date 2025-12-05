بدون راحة، بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت بالدوري (صور)

18 حجم الخط

بدون راحة استأنف فريق بيراميدز تدريباته مساء الخميس بإستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراته القادمة أمام بتروجيت بالدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت بالدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بتروجيت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساءا على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

ولم يحصل لاعبو بيراميدز علي راحة بعد خوضه مباراة كهرباء الإسماعيلية مساء الأربعاء.

مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبه محمود زلاكة خلال مباراة بتروجت المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

وتحصل زلاكة على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية والتي حقق فيها بيراميدز الفوز بهدفين مقابل هدف على إستاد الإسماعيلية ليغيب زلاكة عن المباراة المقبلة.

واختير محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساعد الفريق في تحقيق الفوز الذي رفع رصيد بيراميدز إلى ٢٦ نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، يؤكد فيه على بقاء المهاجم الدولي فيستون ماييلي في صفوف الفريق حتى يوم 15 ديسمبر الجاري تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

وسبق وتلقى بيراميدز استدعاء رسميا لفيستون ماييلي من جانب المنتخب الكونغولي لبدء تحضيرات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بداية من يوم ٨ ديسمبر الجاري.

وبعد قرار الاتحاد الدولي بتأجيل انضمام اللاعبين المحترفين للمنتخبات المشاركة في البطولة القارية إلى ١٥ ديسمبر، أخطر الاتحاد الكونغولي نادي بيراميدز بتأجيل طلب ضم اللاعب إلى الموعد الجديد الذي أعلن عنه فيفا.

مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر

1- كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز يوم الأربعاء 3 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة 8 بالدوري المصري)(2-1)

2- بتروجت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة 10 بالدوري المصري)

3- بيراميدز والبنك الاهلي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة الاولي المجموعة الثانية في كاس عاصمة مصر)

4- بيراميدز مع الفائز من ( نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) وفلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية (بطل كأس ليبرتادوريس) يوم السبت 13 ديسمبر الساعة 7 مساءا على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر علي كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

5 - الجونة وبيراميدز يوم السبت 20 ديسمبر الساعة 5 مساءا (الجولة الثانية المجموعة الثانية في كاس عاصمة مصر)

6 - بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس 25 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة الثالثة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

وقد يخوض بيراميدز سبع مباريات خلال شهر ديسمبر حال تأهل لكأس التحدي بكأس الإنتركونتيننتال كالتالي:

7 - الأربعاء 17 ديسمبر…باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

