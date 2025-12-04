الخميس 04 ديسمبر 2025
مهاجم المنتخب السعودي: جاهزون لمواجهة جزر القمر بكأس العرب

صالح الشهري
صالح الشهري
أعرب صالح الشهري، مهاجم المنتخب السعودي، عن جاهزية "الأخضر" لمواجهة منتخب جزر القمر، مؤكدًا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثانية في كأس العرب 2025.

تصريحات صالح الشهري 

وقال الشهري في تصريحاته قبل اللقاء: المواجهات بين المنتخبات الآسيوية والأفريقية دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المباريات يكون قويًا ومختلفًا في نسقه الفني والبدني.

وأوضح أنه في حال ضمان التأهل بعد مواجهة جزر القمر، قد يعتمد الجهاز الفني على إراحة بعض اللاعبين في الجولة الثالثة، بهدف الوصول إلى الأدوار الإقصائية بأفضل جاهزية ممكنة.

وتطرق الشهري إلى مستوى اللاعبين المحليين في ظل كثافة الأجانب في دوري روشن، معتبرًا أن وجود عدد كبير من المحترفين الأجانب يرفع من مستوى الاحتكاك وجودة الدوري، لكنه في الوقت ذاته يؤثر على عدد دقائق اللعب لبعض اللاعبين السعوديين.

وشدد على أنه ما زال هناك لاعبون سعوديون يشاركون بانتظام مع أنديتهم ويظهرون مستويات جيدة تعكس قدرة اللاعب المحلي على المنافسة.
ويختتم المنتخب السعودي استعداداته للمواجهة التي يأمل من خلالها تعزيز حظوظه في العبور إلى الدور التالي من البطولة.

