يورتشيتش يحدد مصير الشناوي من مواجهة بتروجت مساء اليوم (صور)

18 حجم الخط

يحدد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مصير أحمد الشناوي حارس الفريق من قائمة مباراة بتروجت، المقرر لها غدا السبت في الدوري المصري، خلال المران الختامي مساء اليوم الجمعة.

وشارك الشناوي في تدريبات الفريق مساء أمس الخميس، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بتروجت.

إصابة أحمد الشناوي

وتعرض الحارس الدولي أحمد الشناوي للإصابة خلال مباراة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

وأجري الشناوي أشعة وفحوصات طبية أثبتت أن الحارس يعاني من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال.

وخضع الحارس لعلاج طبيعي وتأهيل لعدة أيام، قبل العودة للتدريبات الجماعية أمس الخميس

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت بالدوري الممتاز



ويلتقي فريقا بتروجيت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساءا على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

ويدخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الغد.

مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية



ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبه محمود زلاكة خلال مباراة بتروجت في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

وتحصل زلاكة على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية والتي حقق فيها بيراميدز الفوز بهدفين مقابل هدف على إستاد الإسماعيلية ليغيب زلاكة عن المباراة المقبلة.

مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر



1- كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز (الجولة 8 بالدوري المصري) (فوز بيراميدز 2-1)

2- بتروجت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة 10 بالدوري المصري)



3- بيراميدز والبنك الاهلي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة الاولي المجموعة الثانية في كاس عاصمة مصر)

4- بيراميدز مع الفائز من ( نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) وفلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية (بطل كأس ليبرتادوريس) يوم السبت 13 ديسمبر الساعة 7 مساءا على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر علي كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

5 - الجونة وبيراميدز يوم السبت 20 ديسمبر الساعة 5 مساءا (الجولة الثانية المجموعة الثانية في كاس عاصمة مصر)

6 - بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس 25 ديسمبر الساعة 8 مساءا (الجولة الثالثة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

وقد يخوض بيراميدز سبع مباريات خلال شهر ديسمبر حال تأهل لكأس التحدي بكأس الإنتركونتيننتال كالتالي:

7 - الأربعاء 17 ديسمبر…باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.