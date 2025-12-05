نجم الزمالك: هجوم السوشيال ميديا أثر في مستوى محمد شريف

18 حجم الخط

قال جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، إن محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر تأثر بشكل واضح بهجوم السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على ثقته داخل الملعب وسبب تراجعًا في أدائه.

وأوضح حمزة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "محمد شريف لاعب كبير، لكنه تأثر نفسيًّا بهجوم السوشيال ميديا… وكان لازم يتم دعمه بشكل أفضل عشان يقدر يتخطى الفترة دي ويستعيد مستواه".

وأضاف: "اللاعب قادر على العودة لمستواه بشرط أن يركز داخل الملعب ولا يفكر في السوشيال ميديا وما يحدث فيها".

موقف محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان

نفى أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ما تردد من شائعات حول استبعاد محمد شريف من معسكر الفريق في قطر، مشددا على أن اللاعب مستمر بشكل طبيعي ولا توجد أي نية لاستبعاده.

وأكد أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده ولا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلا من دعم المنتخب في البطولة".

وناشد أحمد حسن محبي منتخب مصر بالتوقف عن نشر الأخبار غير الموثوقة، والالتفاف حول الفريق ودعمه، خاصة أن الجهاز الفني واللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في كأس العرب تسعد الشعب المصري.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات ، تقام غدا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

