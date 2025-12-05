الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قفزة عشرينية لـ الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)

تدريب منتخب مصر،
تدريب منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر، خاض منخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، تدريبه قبل الاخير مساء امس الخميس استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وأدى الفريق مرانه الأساسى بملعب القلعة لمدة ساعة تقريبًا ركز خلالها الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي كما ركز الجهاز الفنى على علاج سلبيات مباراته الأولى أمام الكويت وتأكيد الإيجابيات.


واطمأن حلمى طولان على جاهزية اللاعبين الذين شاركوا في المران باستثناء كريم فؤاد الذي بدأ جلسات العلاج بعد تعرضه لإصابة في مران الأمس وأثبتت الأشعة حاجته للعلاج لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.
 

وشهد مران منتخب مصر الثاني قفزة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى اثناء تدريبات حراس المرمى.

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدًا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

 

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضًا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

 

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإمارات بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب

 

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

قائمة منتخب مصر لكأس العرب


حراس المرمى: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام.

المدافعون: هادي رياض، محمود حمدي "الونش"، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد.

لاعبي الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر.

المهاجمون: محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة مصر ضد الإمارات موعد مباراة مصر والإمارات أمام الإمارات ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى كأس العرب قطر منتخب مصر

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري

مانشستر يونايتد ووست هام يكتفيان بالتعادل الإيجابي في الدوري الإنجليزي

جمال الغندور يسترجع ذكرياته مع كأس العرب ويكشف مشاركته في 14 نسخة

جمال الغندور يعلق على المستوى التحكيمي لكأس العرب ومستوى منتخب مصر

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

السودان يخطف تعادل مثير من الجزائر في كأس العرب 2025

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

وزير الشباب والرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة

الأكثر قراءة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

اضطراب الملاحة بخليج السويس والعقبة، تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة

ترامب يعتزم إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل عيد الميلاد

معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

تفوق للمستقلين، إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات في الدائرة الثانية بالفيوم

ارتفاع البتلو والكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads