قفزة عشرينية لـ الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)

منتخب مصر، خاض منخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، تدريبه قبل الاخير مساء امس الخميس استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وأدى الفريق مرانه الأساسى بملعب القلعة لمدة ساعة تقريبًا ركز خلالها الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي كما ركز الجهاز الفنى على علاج سلبيات مباراته الأولى أمام الكويت وتأكيد الإيجابيات.



واطمأن حلمى طولان على جاهزية اللاعبين الذين شاركوا في المران باستثناء كريم فؤاد الذي بدأ جلسات العلاج بعد تعرضه لإصابة في مران الأمس وأثبتت الأشعة حاجته للعلاج لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.



وشهد مران منتخب مصر الثاني قفزة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى اثناء تدريبات حراس المرمى.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدًا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضًا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

منتخب الإمارات، فيتو

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإمارات بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: الأردن - 3 نقاط

الثاني: مصر - نقطة واحدة

الثالث: الكويت - نقطة واحدة

الرابع: الإمارات - بدون نقاط

قائمة منتخب مصر لكأس العرب



حراس المرمى: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام.

المدافعون: هادي رياض، محمود حمدي "الونش"، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد.

لاعبي الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر.

المهاجمون: محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.

