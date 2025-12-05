18 حجم الخط

يواصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد ، استعدادا لمبارياته بكأس عاصمة مصر، والتي يستهلها أبناء بورسعيد بملاقاة فريق الاتحاد السكندري.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في كاس عاصمة مصر

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد السكندري في المباراة المقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري ضمن لقاءات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكاس عاصمة مصر.

واستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد عصر الأربعاء لماضي

3 أيام راحة للاعبي المصري

وكان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي التونسي نبيل الكوكي قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام عقب وصول الفريق من زامبيا في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي وذلك بعد خوضه مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعته بمضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والتي انتهت بفوز النسور الخُضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالنسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يخوض فيها المصري مبارياته بالمجموعة الثالثة.

وقد جاءت مباريات المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: المصري والاتحاد السكندري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثانية: المصري وزد اف سي وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: حرس الحدود والمصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: استراحة

الجولة الخامسة: المصري وسموحة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: كهرباء الإسماعيلية والمصري وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق العاشر من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة: المصري والزمالك وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير المقبل على ستاد برج العرب.

