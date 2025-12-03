وزير الصحة يبحث مع سفير سويسرا التعاون في إنتاج الأدوية واللقاحات

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

العلاقات التاريخية بين مصر وسويسرا

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسويسرا، وحرص قيادتي البلدين على توسيع آفاق الشراكة في مجال الرعاية الصحية.

تناول اللقاء استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك، خاصة في مشروع معالجة النفايات الطبية، ومشروع خدمات نقل الدم القومية الذي أشاد به الجانب السويسري خلال زيارات سابقة كنموذج متميز يتسم بالاستدامة والتغطية الشاملة وحصوله على شهادات الجودة العالمية، إلى جانب التعاون في إدارة الأزمات الصحية والأمراض المعدية.

كما ناقش الطرفان تعزيز تبادل الزيارات والخبرات في إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، وتطوير التعاون في التدريب المهني والتمريض، وإنتاج الأدوية، ومراقبة الجودة، وتصنيع اللقاحات، والإنتاج المشترك للمنتجات الدوائية.

وفي ختام اللقاء، سلم السفير السويسري للدكتور خالد عبدالغفار دعوة رسمية لحضور المنتدى الاقتصادي السويسري-المصري المقرر عقده يوم 26 يناير 2026 بالقاهرة، والذي يمثل منصة رفيعة المستوى لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في قطاع الصحة، من خلال تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإبراز الابتكار السويسري ونقل التكنولوجيا.

أكثر من 80% من الصادرات السويسرية إلى مصر هي من المنتجات الكيميائية والدوائية

من جانبه أكد سفير سويسرا لدى مصر، الدكتور أندرياس باوم، أن وزارة الصحة والسكان تعد من أهم شركاء سويسرا في مصر، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الصادرات السويسرية إلى مصر هي من المنتجات الكيميائية والدوائية، مما يبرز التأثير الكبير للتعاون الإنمائي الثنائي في قطاع الصحة، وكذلك المساهمة القيمة التي يقدمها القطاع الخاص السويسري في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن هذا التعاون تعزّز أيضًا من خلال إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، التي عقدت اجتماعها الأول في سويسرا في مايو 2025، إلى جانب إنشاء المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري الذي سينعقد مطلع العام المقبل.

وجّه السفير دعوة إلى وزير الصحة للمشاركة كمتحدث مميز في الجلسة الصحية الخاصة بالمنتدى، وهي دعوة رحّب بها الوزير وقبلها.

وحضر اللقاء الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة فاتن مسعد مدير عام الإدارة العامة لخدمات نقل الدم القومية، والدكتورة داليا رشيد مدير إدارة المنح والقروض.

