الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

إرشادات جديدة لحماية المسافرين المرضى من الوقوع في شبهات الاتجار بالأدوية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بمجموعة من الإرشادات الحاسمة لضمان السفر الآمن بالأدوية المقننة، خصوصًا لمرضى الأمراض المزمنة أو الاضطرابات النفسية

إرشادات السفر الآمن بالأدوية المقننة

وشدد على ما وصفه بـ"القاعدة الذهبية الثلاثية" التي يجب الالتزام بها قبل مغادرة البلاد، وتشمل: الأصل، الكمية، والإثبات.

وأوضح عبدالغفار أن حمل الأدوية يجب أن يتم بالعبوة الأصلية المغلقة، مع التأكد من وجود الملصق الصيدلي الواضح الذي يتضمن اسم المريض والجرعة، على ألا تتجاوز الكمية احتياج 30 يومًا فقط.

كما دعا إلى ضرورة الحصول على تقرير طبي حديث لا يتجاوز صدوره ستة أشهر، على أن يتضمن اسم المريض، الاسم العلمي للدواء، الجرعة، وسبب الاستخدام. 

ترجمة التقرير إلى الإنجليزية أو لغة الدولة المقصودة

ويفضل ترجمة التقرير إلى الإنجليزية أو لغة الدولة المقصودة، ثم توثيقه رسميًا لزيادة مصداقيته أمام سلطات المطارات.

وشدد عبدالغفار على أهمية الإفصاح عن الأدوية فور الوصول إلى المطار وعدم إخفائها، مع تقديم المستندات الطبية عند الطلب، لتجنب أي شبهات تتعلق بحيازة أدوية خاضعة للرقابة أو الاتجار بها.

وزير الصحة يبحث مع سفير سويسرا التعاون في إنتاج الأدوية واللقاحات

حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية

ولفت إلى أن المسافر يتحمل المسؤولية الكاملة للتحقق من القوانين الخاصة بالدولة الوجهة، سواء عبر الاتصال بالسفارة أو مراجعة موقعها الإلكتروني قبل السفر.

 كما أوصى بتعزيز حملات التوعية من الجهات الرسمية، وشركات الطيران، ومكاتب السياحة، للتأكيد على ضرورة حمل التقارير الموثقة والعبوات الأصلية، وهو ما من شأنه تقليل المشكلات والحوادث المرتبطة بالأدوية المقننة بصورة كبيرة.

 

