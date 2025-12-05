الجمعة 05 ديسمبر 2025
الزمالك يفوز علي الأهلي 22ـ20 في دوري المحترفين لكرة اليد

الأهلي والزمالك
خسر فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، بنتيجة 22ـ20 ، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الجمعة، في إطار قمة الجولة السابعة عشرة بـ دوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026. 

وأقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس الشروق بدون جماهير وفقا لطلب مسئولي النادي المستضيف للمباراة، ويحق حضور 25 فردا من مجلس إدارة نادي الأهلي والزمالك + 5 إعلاميين من الاتحاد المصري كرة اليد و20 فردا من حكام الاتحاد المصري. 
 

طموحات ديفيز وأحلام بابيتش

ويسعى ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في هذه المواجهة إلى مواصلة سلسلة الفوز قبل خوض باقي مؤجلات الدوري، وسط طموح زيلكو بابيتش المدير الفني للزمالك في مصالحة الجماهير البيضاء بحصد نقاط القمة لكسب الثقة في ظل خسارة الفريق نقاط أمام طلائع الجيش والبنك الأهلي والتعادل.


شروط النادي المستضيف

واشترط مسئولو نادى هليوبوليس على النادى الأهلي استضافة مباراة قمة الجولة السابعة عشرة بدورى محترفين كرة اليد، اليوم، بدون جماهير.

وتعد استضافة هذه المباراة مسئولية  النادى الأهلي، حيث وافق هليوبوليس على استضافتها دون جماهير فى فرع الشروق، في ظل انشغال صالات حسن مصطفى واستاد القاهرة.

