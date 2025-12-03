معركة الحكومة مع أصحاب معارض السيارات.. التنمية المحلية تتحرك لوقف الفوضى المرورية.. والرابطة: 18 ألف معرض مهدد ولا توجد بدائل.. ومطالبات بإعادة دراسة القرار قبل تطبيقه

18 حجم الخط

أثار قرار وزارة التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية جدلًا واسعًا، إذ يراه البعض خطوة ضرورية لوضع حد للفوضى المرورية المتصاعدة، بينما يعتبره آخرون ضربة قوية لاستثمارات قائمة منذ عقود ومصدر رزق لآلاف الأسر.

وبين من يعتبر القرار استعادة للانضباط وإعادة الحياة إلى الشوارع، ومن يحذر من انهيار السوق وتسريح العمال، يبقى الملف معلقًا على حافة التوتر بانتظار حل يوازن بين حقوق السكان ومصالح العاملين في القطاع.



القرار استجابة لمعاناة المواطنين من الازدحام

أعرب تامر حنفي، أحد أصحاب المعارض في السوق المصري، عن تأييده لقرار الوزارة، مؤكدًا أن الخطوة جاءت استجابة لمعاناة المواطنين من الازدحام الناتج عن عرض السيارات على الأرصفة واحتلال مساحات مخصصة للمشاة، وما يسببه ذلك من إزعاج يومي للسكان.

سكان الأحياء السكنية قدموا مئات الشكاوى بسبب انتشار المعارض



وأضاف أن سكان الأحياء السكنية قدموا مئات الشكاوى بسبب انتشار المعارض داخل التجمعات، لافتًا إلى أن منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر وحدهما تضمان ما يزيد على مئتي معرض داخل المناطق السكنية، ما يزيد الازدحام ويعطل الحركة مشددا على أن نقل المعارض إلى مناطق مخصصة خارج النطاق السكني سيعيد الهدوء ويحد من التلوث، كما سيتيح للمستهلك فرصة أفضل للاختيار عبر تجميع المعارض في مواقع موحدة تتوفر فيها ساحات انتظار وتنتهي فيها مخالفات المرور المعتادة.



تنفيذ القرار يتسبب في تقليص العمالة 30%

في المقابل، رأى أحد أصحاب المعارض أن للقرار آثارًا سلبية كبيرة، أبرزها تقليص العمالة بنسبة قد تصل إلى 30%، إذ تتمتع المعارض داخل الكتلة السكنية بمساحات واسعة تستوعب أعدادًا كبيرة من الموظفين، بينما تفتقر المواقع الجديدة لهذه الميزة.

أصحاب المعارض يتكبدون خسائر فادحة

ولفت إلى أن القرار سيكبد أصحاب المعارض خسائر فادحة، خصوصًا أن قيمتها ارتفعت من نحو مليون جنيه قبل أعوام إلى أكثر من سبعين مليونًا حاليًا، ما يستلزم توفير تعويضات عادلة ومساحات بديلة للحفاظ على العمالة.

18 ألف معرض على مستوى الجمهورية داخل الكتلة السكنية



من جانبه، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أإن عدد المعارض الواقعة داخل الكتل السكنية يبلغ نحو 18 ألف معرض على مستوى الجمهورية، محذرًا من أن نقلها دون توفير بدائل كافية يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين.

وأضاف أن وجود المعارض أسفل العقارات أمر معتاد منذ عقود، وأن معظمها لا يتسبب في إعاقة مرورية حقيقية، نظرًا لالتزامها بدفع الرسوم والإيجارات وتحرير المخالفات ضد غير الملتزمين.

وتساءل: لماذا التركيز على المعارض فقط في حين توجد أنشطة أخرى تخلق ازدحامًا أكبر مثل المقاهي والمطاعم؟

سوق السيارات بدأ يتعافى تدريجيًا بعد أزمات متلاحقة



وأشار أبو المجد إلى أن سوق السيارات بدأ يتعافى تدريجيًا بعد أزمات متلاحقة، من جائحة كورونا إلى توقف الاستيراد وتقلبات سعر الصرف، محذرًا من أن القرار قد يعيد السوق إلى دائرة الاضطراب ويرفع الأسعار مجددًا.

القرار صدر دون التشاور مع شعبة السيارات أو الرابطة



وأكد أن القرار صدر من دون التشاور مع شعبة السيارات أو الرابطة، وأنه تم إرسال خطابات رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة للمطالبة بإعادة النظر فيه حفاظًا على حقوق العاملين والتجار.



وقف التراخيص يعطل حركة البيع والشراء

وفي السياق نفسه، انتقد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، قرار إلغاء تراخيص المعارض داخل الكتل السكنية، مؤكدًا أن أصحاب المعارض ليسوا مسؤولين عن الوضع القائم، وأن وقف التراخيص سيعطل حركة البيع والشراء، متسائلًا عن الجهة التي ستتحمل أجور العمال خلال فترة التوقف.

المعارض ليست وحدها سبب التكدس



ولفت إلى أن المعارض ليست وحدها سبب التكدس، فهناك أنشطة تجارية أخرى كالمطاعم تسبب ازدحامًا مماثلًا دون أن تلزم بالانتقال خارج الأحياء.



المطالبة بإعادة دراسة القرار قبل تطبيقه

وطالب زيتون بإعادة دراسة القرار قبل تطبيقه، مشيرًا إلى أن أصحاب المعارض في المحافظات والصعيد سيواجهون أزمة حقيقية إذا تم وقف نشاطهم دون توفير بدائل مناسبة، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الإغلاق وتسريح العمالة بالكامل.

