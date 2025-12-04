وزير الاستثمار: توفير الدعم الكامل للشركات لتحقيق قيمة مضافة للمنتج المصري

18 حجم الخط

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جاييل هوانج، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إل جي - مصر، وبحضور علاء عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والوفد المرافق، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة فى مصر وخططها التوسعية المتعلقة بالإنتاج والتصدير.

وأكد وزير الاستثمار متانة العلاقات الثنائية التي تربط مصر وكوريا الجنوبية، وما يجمع البلدين من شراكة اقتصادية متنامية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

توفير كافة أوجه الدعم للشركات

وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات التى تُسهم في دعم الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة للمنتج المصرى، لافتا إلى اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الموجهة للتصدير، والعمل على تذليل أي عقبات تتعلق بنشاط الشركات المصنعة والمصدّرة.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات الكورية في القطاعات الصناعية عالية التقنية، لاسيما وأن السوق المصري يمتلك مقومات قوية تسمح بإقامة مراكز إنتاج إقليمية تخدم الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير حوافز جديدة للمشروعات التصديرية، وتعزيز الربط بين الشركات العالمية والمصانع المصرية لزيادة المكوّن المحلي ورفع معدلات التشغيل.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على توطين صناعة الأجهزة الإلكترونية بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

من جانبه، أكد جاييل هوانج، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إل جي في مصر أن شركة إل جي تخطط لتوسيع استثماراتها في مصر من خلال إنشاء مصنع جديد إلى جانب توسعة خطوط الإنتاج الحالية، بهدف تعزيز قدراتها التصديرية ورفع حجم إنتاجها الموجّه للأسواق الأوروبية.

وقال: ان الشركة ترى في مصر موقعا استراتيجيًا للتوسع الصناعي، موضحًا أن البيئة الداعمة للاستثمار تمنحهم ثقة كبيرة في المضي قدمًا بمشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

