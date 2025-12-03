الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اقتصاد

تراجع مفاجئ للتضخم في تركيا يمهد لخفض كبير بأسعار الفائدة

التضخم في تركيا،
تراجع التضخم في تركيا خلال نوفمبر بأكثر من المتوقع؛ ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر الأسبوع المقبل.

تراجع التضخم في تركيا

قالت هيئة الإحصاء التركية اليوم الأربعاء: إن معدل التضخم تباطأ إلى 31.1% الشهر الماضي، انخفاضا من 32.9% في أكتوبر، حيث جاءت هذه القراءة أدنى من جميع التقديرات في مسح أجرته "بلومبرج"، البالغ أوسطها 31.6%.

في غضون ذلك، تراجعت الأسعار على أساس شهري بشكل ملحوظ إلى 0.9% من 2.6% في أكتوبر، وهي المرة الأولى منذ مايو 2023 التي تأتي فيها القراءة الشهرية دون 1%.

وأوضح إركين إيشيك، كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني، أن انخفاض أسعار المواد الغذائية ساهم في تسجيل قراءة أقل خلال نوفمبر، باعتباره حركة تصحيحية بعد الارتفاعات الحادة المُسجلة خلال الأشهر السابقة.

تراجع التضخم في تركيا إلى 33% خلال أغسطس

المركزي التركي يثبت هدف التضخم عند 16% لنهاية 2026 مع تباطؤ خفض الفائدة

وعقب صدور البيانات، صعد مؤشر البنوك التركية في بورصة إسطنبول بنحو 1.6%، فيما حافظت الليرة التركية على استقرارها قرب مستوى 42.45 مقابل الدولار الأمريكي عند الساعة 10:47 صباحًا بالتوقيت المحلي.

