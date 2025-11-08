محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية بالأسواق

18 حجم الخط

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 77 منشآة، والتحفظ على 5388 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 722 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و212 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و885 ألف جنيه خلال أسبوع

