اقتصاد

تراجع كبير، الذهب يفقد مكاسبه وسط ترقب لإعادة فتح الإغلاق الحكومي

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محا سعر الذهب مكاسبه، حيث تراجع بشكل كبير بعد وصوله الى نحو 4150 دولارا للأوقية، وسط تقييم المتعاملين لاحتمال قرب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وضعف بيانات سوق العمل.

تراجع سعر الذهب اليوم 

وتراجع سعر الذهب، إلى 4,113.39 دولارا للأوقية بانخفاض 0.1%، في حين تراجع مؤشر "بلومبرج" للدولار قليلا، أما الفضة فاستقرت، فيما ارتفع البلاتين والبلاديوم.

يتجه الإغلاق الحكومي القياسي، الذي استمر 42 يومًا، إلى نهايته بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مشروع تمويل مؤقت بدعم من ثمانية أعضاء ديمقراطيين وسطيين. ويعتمد إعادة فتح الحكومة الآن على مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الذين من المقرر أن يعودوا إلى واشنطن يوم الأربعاء.

تباطؤ سوق العمل الأمريكية 

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات صادرة الثلاثاء عن "إيه دي بي ريسيرش" أن الشركات الأمريكية خفضت في المتوسط 11,250 وظيفة أسبوعيًا خلال الأسابيع الأربع المنتهية في 25 أكتوبر، ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل في النصف الثاني من الشهر. 

ويعتمد المتعاملون حاليا على البيانات الخاصة، بعد أن أدى الإغلاق الحكومي إلى تأخير نشر الإحصاءات الرسمية.

تراجع الدولار بعد صدور هذه البيانات، وهو ما كان يفترض أن يدعم أسعار الذهب المقومة بالعملة الأمريكية، إلا أن المعدن الثمين محا مكاسبه ليتراجع بما يصل إلى 0.4%.

قال مايكل هاي، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت والسلع في "سوسيتيه جنرال"، إن انخفاض أسعار الذهب قد يكون ناتجًا عن تدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب. 

وأضاف: "نموذجي يشير إلى أن تحرك الذهب بنسبة 1% يمكن تفسيره بتدفق يعادل 10 أطنان في صناديق المؤشرات".

تراجعت أسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة بعد أن بلغت مستويات قياسية تجاوزت 4,380 دولارا للأونصة في أكتوبر، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح بعد موجة صعود اعتُبرت سريعة ومبالغًا فيها. 

وشهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات للخارج لمدة ثلاثة أسابيع متتالية حتى يوم الجمعة الماضي، بعد ثمانية أسابيع متتالية من التدفقات الداخلة، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

مكاسب سنوية قياسية

رغم هذا التراجع، لا يزال سعر الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ 1979، إذ ارتفع المعدن بأكثر من 55% منذ بداية العام مدعومًا بعدة عوامل، من بينها مشتريات البنوك المركزية المرتفعة.

سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

وقال كريستوفر وونج، استراتيجي لدى "أوفرسي-تشاينيز بانكنج كورب"، إن العوامل الأساسية التي تدعم الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط ما تزال قائمة، مضيفًا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يواصل تيسير السياسة النقدية حتى 2026، وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

