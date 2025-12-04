الخميس 04 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

أسعار الذهب فى الإمارات
تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 505 دراهم، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 448 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 384 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح، واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل لهذا المستوى

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 % إلى 58.26 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 58.98 دولار أمس الأربعاء.

وهبط البلاتين 0.9 % إلى 1656.15 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.3 % إلى 1441.75 دولار.

