الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
18 حجم الخط

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة استقرارًا ملحوظًا، اليوم الأحد، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر، وذلك لليوم الثالث على التوالي، عقب تسجيلها انخفاضًا ملحوظًا يوم الخميس الماضي.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

 

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 107 جنيهات و112 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 109 إلى 115 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 110 إلى 115 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 112 إلى 117 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 114 جنيها إلى 119 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 116 جنيها إلى 121 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

بعد أحكام إلغاء الانتخابات بـ 28 دائرة، ما مصير المرشح الفائز بأحد مقاعدها؟

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

أمين البحوث الإسلامية من مدريد: العالم بحاجة إلى خطاب عادل يعيد للإنسان مكانته

في ذكرى رحيله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت "مكة" و"أيقونة" التلاوة الخالدة

المزيد
الجريدة الرسمية