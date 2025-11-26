ارتفاع سعر الذهب العالمي مع تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

18 حجم الخط

شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أنضم "دويتشه بنك" إلى "جولدمان ساكس" في رفع توقعات سعر المعدن الأصفر العام المقبل.

تداول الذهب قرب 4170 دولارًا للأونصة

وتداول الذهب قرب 4170 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، وعززت البيانات الاقتصادية المتأخرة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بحسب الشرق بلومبرج.

وأظهر ارتفاع طفيف في مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر أن عدة أشهر من الإنفاق القوي بدأت تفقد زخمها، بينما سجلت ثقة المستهلك هذا الشهر أكبر تراجع لها منذ أبريل.

وتعززت الآمال المتعلقة بخفض الفائدة بعدما أصبح مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الفيدرالي، خصوصًا أنه يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لخفض تكلفة الاقتراض، وفقًا لتقرير "بلومبرج".

ويستفيد الذهب عادة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنه لا يدرّ فوائد، فيما يرى متداولو المقايضات الآن احتمالًا يتجاوز 80% لخفض بمقدار ربع نقطة في ديسمبر.

وتراجعت مكاسب الذهب قليلًا بعد أن أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" بأن مسؤولين أوكرانيين وافقوا على خطة لإنهاء الحرب مع روسيا. ومن شأن انتهاء الحرب طويلة الأمد أن يُضعف الطلب على الأصول الآمنة.

وتراجع الذهب عن ذروته فوق 4380 دولارًا للأونصة الشهر الماضي، لكنه حافظ على تماسكه فوق مستوى 4000 دولار.

ولا يزال المعدن الذي يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 1979، مرتفعًا بأكثر من 55% هذا العام، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية وتدفقات قوية من المستثمرين المدفوعين بما يُعرف بتجارة "خفض العملة".

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 4167.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:55 صباحًا بتوقيت لندن. واستقر مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري بعد تراجعه 0.3% الثلاثاء. وارتفع سعر الفضة بنسبة 2%. فيما حقق البلاتين والبلاديوم مكاسب أيضًا.

