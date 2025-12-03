تامر حنفي: قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية جاء استجابة لشكاوى المواطنين

18 حجم الخط

أعرب تامر حنفي، أحد أصحاب المعارض في السوق المصري، عن تأييده لقرار وزارة التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، مؤكدًا أن الخطوة جاءت استجابة لمعاناة المواطنين من الازدحام الناتج عن عرض السيارات على الأرصفة واحتلال مساحات مخصصة للمشاة، وما يسببه ذلك من إزعاج يومي للسكان.

وأضاف أن سكان الأحياء السكنية قدموا مئات الشكاوى بسبب انتشار المعارض داخل التجمعات، لافتًا إلى أن منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر وحدهما تضمان ما يزيد على مئتي معرض داخل المناطق السكنية، ما يزيد الازدحام ويعطل الحركة مشددا على أن نقل المعارض إلى مناطق مخصصة خارج النطاق السكني سيعيد الهدوء ويحد من التلوث، كما سيتيح للمستهلك فرصة أفضل للاختيار عبر تجميع المعارض في مواقع موحدة تتوفر فيها ساحات انتظار وتنتهي فيها مخالفات المرور المعتادة.



تقليص العمالة بنسبة قد تصل إلى 30%

في المقابل، رأى أحد أصحاب المعارض أن للقرار آثارًا سلبية كبيرة، أبرزها تقليص العمالة بنسبة تصل إلى 30%، إذ تتمتع المعارض داخل الكتلة السكنية بمساحات واسعة تستوعب أعدادًا كبيرة من الموظفين، بينما تفتقر المواقع الجديدة لهذه الميزة.

نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية سيكبد أصحاب المعارض خسائر فادحة

ولفت إلى أن القرار سيكبد أصحاب المعارض خسائر فادحة، خصوصًا أن قيمتها ارتفعت من نحو مليون جنيه قبل أعوام إلى أكثر من سبعين مليون حاليًا، ما يستلزم توفير تعويضات عادلة ومساحات بديلة للحفاظ على العمالة.

