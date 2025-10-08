توفير "وضع AI" في بحث جوجل باللغة العربية

كشفت جوجل أنه ابتداءً من اليوم، يمكن تجربة AI Mode "وضع AI" في بحث جوجل Google، حيث أصبحت تجربة البحث الجديدة متاحة بـ 36 لغة إضافية من ضمنها اللغة العربية، وسيتم إطلاقها بشكل تدريجي في الأيام القادمة.

تجربة بحث بالذكاء الاصطناعي

يوفّر "وضع AI" تجربة بحث مستندة إلى الذكاء الاصطناعي من جوجل Google، حيث يمكن من خلالها طرح أي سؤال والحصول على ردّ مستند إلى الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية التعمّق في أي موضوع من خلال أسئلة المتابعة وروابط الويب المفيدة.

وعبر قدرات الاستدلال والتفكير في نموذج Gemini 2.5، والذي يدعم "وضع AI"، يمكنك الاستفسار عن أصعب الأسئلة، والتعمق في البحث عبر أسئلة متابعة، ومثال على ذلك: "أريد أن أفهم طرق تحضير القهوة المختلفة. اعمل جدولًا يقارن الاختلافات في المذاق، وسهولة الاستخدام، والمعدات اللازمة."

يمكن أيضًا الكتابة أو التحدث، أو حتّى التقاط أو تحميل صورة لمتابعة رحلة البحث. سيظهر "وضع AI" كعلامة تبويب على صفحة نتائج البحث وفي تطبيق Google لأجهزة Android وiOS في الأيام القادمة.

تم إطلاق "وضع AI" باللغة الإنجليزية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أغسطس الماضي وقد أظهرت الأبحاث في الأماكن التي تمّ إطلاق هذه التجربة فيها عالميًا، أن المستخدمين باتوا يطرحون أسئلة يبلغ طولها ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنةً بتجربة البحث العاديّة.

تستخدم هذه التجربة البحثية تقنية "توسيع طلبات البحث" (query fan-out technique)، والتي بشأنها تقسيم السؤال إلى مواضيع فرعية وإطلاق عدد كبير من طلبات البحث في آن واحد بالنيابة عن المستخدم، وتتيح هذه التقنية ذلك التعمّق في الويب بشكل أكبر مقارنةً بالبحث التقليدي على Google، ما يساعد على اكتشاف المزيد من المحتوى الذي يوفّره الويب والعثور على محتوى مناسب جدًا للسؤال.

زيارة المواقع الإلكترونية

وأوضحت جوجل من أهمّ أولوياتها المساعدة عبر "بحث Google" في الوصول إلى المعلومات ووجهات النظر من مجموعة مختلفة من المصادر، حتى مع إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي. لنأخذ "نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) على سبيل المثال، لاحظنا أنّ هذه الميزة قد شجّعت المستخدمين على زيارة مجموعة أكبر من المواقع الإلكترونية للحصول على المساعدة بشأن الأسئلة الأكثر تعقيدًا. وعندما ينقر المستخدمون على روابط من صفحات نتائج البحث التي تتضمن هذه النبذة، تكون جودة النقرات أعلى بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية، ما يعني أن المستخدمين يقضون على الأرجح وقتًا أطول على المواقع التي يزورونها.

