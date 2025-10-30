التوقيت الشتوي يشغل بال المصريين اليوم، والنشطاء يحذرون: شوية خلل بيولوجي أورجانيك

تصدر التوقيت الشتوي تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، حيث يقوم المصريون اليوم، الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وشغل بال المصريين التحول من التوقيت الصيفي للشتوي، وتغيير الساعة بتأخيرها 60 دقيقة، حيث يتم تغيير الساعة 12 مساء اليوم لتصبح الساعة 11 مساء.

عودة التوقيت الشتوي يثير الجدل

أثار تغيير الساعة، اليوم الخميس، وعودة التوقيت الشتوي، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بأن يستمر التوقيت الشتوي بلا تغيير، مؤكدين أنه يمثل الساعة الطبيعية للإنسان، في الوقت الذي حذر فيه البعض من بعض التغيرات في الساعة البيولوجية للناس بسبب تغيير الساعة، وأيضًا بعض التغيرات في خدمات البنوك وإنستاباي.

التوقيت الشتوي يشغل بال المصريين، فيتو

وعلق البلوجر علي سليم قائلًا: "يبدأ التقويم الشتوي كل عام وحضراتكم جميعًا بخير ومع بدء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025.. اجعل مواقيت صلاتك أول اهتمامك".

وقال البلوجر ماجد فانوس محب: "خدمات التحويل عبر انستاباي قد تتأثر اعتبارًا من الحادية عشر مساء اليوم ولعدة ساعات قليلة بسبب تغيير التوقيت من الصيفي إلى الشتوي".

التوقيت الشتوي يسبب شوية خلل بيولوجي

أما البلوجر تيسير علي فحذرت من خلل الساعة البيولوجية، فقالت: "شوية خلل بيولوجي إنما ايه أورجانيك.. النهاردة التوقيت الشتوي".

وعلقت البلوجر سلمى محمود فقالت: "النهارد التوقيت الشتوي وبجد مبسوطة إن الصيفي هيخلص.. يا ريت التوقيت يرجع على طبيعته بدون توقيت صيفي أو شتوي"

تغيير الساعة يسبب خلل بيولوجي، فيتو

أما البلوجر كريم محمد فعبر عن استيائه، قائلًا: "كان من الطبيعى تأجيل التوقيت الشتوي لبعد افتتاح المتحف ليه تعمل لخبطه فى الساعة كان يجرى ايه لو اتأجل أسبوع مثلًا"

وقال البلوجر رضوان سمير: " ياريت يبقي التوقيت الشتوي على طول وما يتغيرش تاني"

وقالت البلوجر شاهيناز طاهر: "آخر موعد لتطبيق التوقيت الصيفي.. في مصر هو منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة. وبذلك، يصبح أول أيام التوقيت الشتوي هو الجمعة 31 أكتوبر 2025، وتبدأ الساعة من 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل".

سر اختيار الحكومية لتغيير الساعة يوم الجمعة

وردت البلوجر هدى نور الدين قائلة: "مستعدين لتغيير الساعة؟ من نص ليل النهاردة الخميس 30 أكتوبر 2025، هتتأخر الساعة 60 دقيقة، وده معناه العودة للتوقيت الشتوي بعد 6 شهور من العمل بالتوقيت الصيفي. القرار ده بييجي في إطار تنظيم استهلاك الطاقة ومواكبة الطقس في الشتاء. التغيير ده هيبدأ في جميع الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات والمدارس، وكمان الرحلات الجوية والقطارات هتشتغل بنفس مواعيدها بدون أي مشاكل. لو عندك موبايل أو ساعة رقمية، تأكد إن التوقيت اتحدث تلقائيًا عشان متفوتش مواعيدك..."

موعد تطبيق التوقيت الشتوي، فيتو



وأضافت هدى نور: "يوم الجمعة الأخير من أكتوبر اختاره الحكومة عشان تغيير التوقيت، عشان أغلب الناس تكون في إجازة ومايحصلش أي لخبطة أو تأخير في الشغل أو المواصلات. فلو نسيت أو محتار، افتكر دايمًا: التوقيت الشتوي الساعة تتأخر 60 دقيقة، واللي معناه نوم أطول قبل الفجر وشروق الشمس أبكر شوية عن الصيف. كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية يارب العالمين"

أما البلوجر إسلام منصور فقال: " التوقيت الشتوي هيبدأ العمل به من النهارده الخميس. الساعة هتتأخر، يعني الساعة ١٢ مساء هتتغير وتبقى ١١ مساء. وهنا لو فيه مَنْقَبة واحدة في التوقيت ده، إن الليل هيبقى طويل جدًا. العشاء هيأذن ٦ ونصف تقريبا، ما بين العشاء والساعة ١٢ حوالي ٦ ساعات كمان!.. الناس اللي بتذاكر لشغلها أو بتشتغل بالليل تاني عندها وقت طويل تعمل ده بكل أريحية. مش هتحس بمحرقة الوقت زي الصيف اللي كانت العشاء فيه بتأذن متأخر جدًا وتحس خلاص إن اليوم انتهى. وقت طويل تمكث فيه مع عائلتك وتصلي قيام ليلك وتذاكر وتجهز لأشغال بكرة. الشتاء غنيمة المؤمن؛ استغلوه".



