ارتفاع 4 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن الأبيض تباينًا ملحوظًا اليوم في الأسواق، إذ ارتفع سعر 4 أنواع من الجبن مقابل انخفاض 3 آخرين؛ في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لآخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 12 جنيها وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 132 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 74 جنيها إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 14.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 465 جنيها للكيلو، فيما تراوحت سعر كيلو الجبن الجودا بين 275 إلى 600 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 520 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 700 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 278 جنيها للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 325 جنيها.

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 7 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 135 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيهًا إلى 180 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي انخفاضًا يقدر بـ 12 جنيها مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 150 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 87 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 411 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيها إلى 550 جنيهًا.

