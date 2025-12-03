الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اقتصاد

هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح

الفراخ، فيتو
أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل مع تداول منشورات بشأن انتشار دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، تسمى «الفراخ السردة»، فهل حقًا يعاني السوق المصري من انتشار الفراخ السردة، وهل هي حقًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ 

 

لا يوجد فراخ سردة في السوق المحلي

في بداية تصريحه لـ «فيتو» طمأن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، المواطنين بأنه في الوقت الحالي لا يوجد فراخ سردة في السوق المحلي.

ما هي الفراخ السردة؟

وعرف «السيد» الفراخ السردة بأنها فراخ بواقي الدورة الإنتاجية، أي التي لا تباع في المزارع لأنها فراخ أوزانها منخفضة، لكنها ليست مريضة، وجودتها عالية وصالحة للاستهلاك الآدمي.

<strong alt=
الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

وأضاف: أنه لا يوجد فراخ سردة خلال الفترة الحالية في السوق، لأن كل الدواجن تتجاوز وزن الـ 2 كيلو فأكثر في المزارع، إضافة إلى أن أسعار الدواجن منخفضة للغاية في الأسواق، وخلال الفترة الحالية فإن أسعار الدواجن مناسبة للمواطنين رغم ارتفاع تكلفتها على المنتجين، والوضع مستقر وأمن، وأيضًا لا يوجد أمراض وبائية في الفترة الحالية، فضلًا عن أن السوق في حالة تنامي في الكميات المنتجة. 

ونفى «السيد» ما تردد بشأن أن تداول فراخ فاسدة، يتم طلاؤها قبل بيعها باللون الأحمر، قائلًا: إن هذا كلام غير سليم، وأنه لم يدل بمثل هذا التصريح.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، والجهات المعنية بالقطاع تقوم بدور رقابي كبير، فضلًا عن أنه يتم الذبح والجزر في المجازر تحت إشراف بيطري، وهناك تحركات إيجابية وكبيرة من الهيئة على الأسواق.

وطالب «السيد» بضرورة تحري الدقة فيما ينشر عن الصناعات الاستراتيجية والتي تمس المواطن، حتى لا تحدث بلبلة في الشارع المصري، ومع إنتشار الشائعات فإن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات في صناعة الدواجن.

