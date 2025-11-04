رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في ندوة عن قانون حماية المنافسة بأوزبكستان

شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفعاليات الندوة الدولية المنظمة من قِبل مفوضية تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك في جمهورية أوزبكستان بالتعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة لدول البريكس تحت عنوان "قانون حماية المنافسة وقوة السوق للمنصات الرقمية"، حيث عقدت الندوة على مدار يومين بمدينة تاشكنت - بجمهورية أوزبكستان.

قانون المنافسة في الأسواق الرقمية

وشارك الدكتور ممتاز كمتحدث في جلسة بعنوان "قانون المنافسة في الأسواق الرقمية: استعراض أفضل الممارسات"، والتي تناولت مناقشة وتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على المنافسة في أسواق السلع والأسواق الرقمية، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه المنافسة في الأسواق الرقمية، حيث استعرض التجربة المصرية في هذا المجال.



كما أكّد الدكتور ممتاز خلال كلمته على أنه بالرغم من الفرص الكبيرة للنمو والابتكار التي قد خلقتها الرقمنة، إلا أنها أسهمت بشكل كبير في ظهور عددٍ من التحديات كتركّز البيانات، وتأثير الشبكات، ووجود المنصات المتعددة الأطراف والتي يمكن أن تهيمن بسرعة على أنشطة اقتصادية كاملة، حيث شدد على ضرورة التحرك لمواجهة مثل هذه التحديات، التي قد تؤثر بالسلب على المنافسة في الأسواق والعاملين بها، سواء بالإنفاذ الفعال للقانون أو باتخاذ إجراءات وقائية لتجنب حدوثها، مع أهمية تبني سياسة منافسة قوية لضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية الناشئة.



وقد شدد الدكتور ممتاز على أهمية ضمان المنافسة في هذا السوق الحيوي، والذي لم يعد قطاعًا منفصلًا بل أصبح جزءًا متكاملًا مع كافة القطاعات الاقتصادية من النقل إلى البيع بالتجزئة إلى المدفوعات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذا كان على الجهاز مسئولية ضمان أن تظل هذه التحولات الرقمية شاملة وتنافسية وعادلة بما يُسهم في دعم الابتكار، وتشجيع الشركات الناشئة، وخلق فرص عادلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تتنافس، وهو الأمر الذي دفع الجهاز إلى وضع هذا السوق كواحد من أهم أولوياته، وذلك نظرًا لما يشهده من نموٍّ سريع.

وتجدر الإشارة إلى أنه على هامش تلك الندوة تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسوق المنصات والمنظومات الرقمية، ومؤشراتها، وأساليب تقييمها، ومفهوم السوق في الاقتصاد الرقمي وعلاقته بالمنصات والمنظومات، وإستراتيجيات وأساليب رصد المخالفات المتعلقة بالمنافسة في هذه الأسواق، وآليات مراقبة ودراسة صفقات التركّزات الاقتصادية بها، بما قد يشمله من أشكال أخرى مثل المشاريع المشتركة، واتفاقيات الاستثمار، وتبادل الأصول، وذلك بمشاركة عدد من خبراء المنافسة الدوليين، وممثلي سلطات المنافسة في دول البريكس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وعلى هامش الفعاليات عقد الدكتور ممتاز اجتماعًا ثنائيًّا مع خليل الله توراخوجاييف - رئيس مفوضية تعزيز المنافسة وحماية المستهلك في جمهورية أوزبكستان، بَحَثَا خلاله أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، والوقوف على آخر المستجدات بشأن سياسات المنافسة والإنفاذ الفعال لأحكام القانون، واتفق الطرفان على استمرار التعاون البنَّاء في مجال حماية المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.