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اقتصاد

" مستثمري العاشر" تنظم دورة تدريبية عن السلامة والصحة المهنية

مستثمرى العاشر، فيتو
مستثمرى العاشر، فيتو

في إطار حرص جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان على نشر الوعي الصحي وتعزيز مفاهيم السلامة لدى النشء، انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لطلاب المرحلة الإعدادية المؤهلين للعمل بالمصانع تحت عنوان "الإسعافات الأولية والسلامة والصحة المهنية"، وذلك بمقر الجمعية.

 

وأكد الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الادارة أن اليوم الأول من الدورة شهد مشاركة فعالة من الطلاب المؤهلين للعمل المصانع؛ حيث تلقوا تدريبات نظرية وعملية حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والإجراءات السليمة لضمان بيئة آمنة سواء في المدرسة أو المنزل أو الأماكن العامة، بالإضافة إلى تعريفهم بمفاهيم الصحة المهنية.

حضر اللقاء المهندس عادل إسماعيل، أمين الصندوق والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان: حمدي سلامة، مدير إدارة التربية والتعليم بالعاشر، المهندس منصور، رئيس منظمة Edu Ibdāʾ، والدكتورة هالة صلاح، المدير العام لجمعية المستثمرين.

تسليم شهادات اجتياز للطلاب المشاركين

وأضاف أنه من المقرر أن تُختتم فعاليات الدورة غدًا، حيث سيتم تسليم شهادات اجتياز للطلاب المشاركين، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتربوية.

 

وقال: إن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الجمعية بدورها المجتمعي والتنموي، خاصة في مجالات التثقيف الصحي وبناء وعي الطلاب المؤهلين لسوق العمل بقواعد السلامة والصحة المهنية.

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