الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض 5 جنيهات في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 70 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعر أمس، بينما تراوحت الأسعار بين: 60 و85 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

 

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وانخفض متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك إلى 107 جنيهات بانخفاض قدره 5 جنيهات، مع تسجيل الأسعار: من 80 إلى 125 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 60 و61 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 70 و71 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن بورصه الفراخ اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ الحمرا سعر كيلو الوراك سعر البانية

الأكثر قراءة

5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

لأول مرة يشمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

انخفاض 5 جنيهات في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

بيراميدز ضيف ثقيل على كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات

وزير الصحة: الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة لزيادة الإنتاج وتوافر الدواء الآمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع الذهب مدفوعًا بتوقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية

إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس

المزيد

انفوجراف

بطولات ليونيل ميسي قبل نهائي الدوري الأمريكي 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads