حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالمنوفية

18 حجم الخط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، جهودها المكثفة في شن حملات موسعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وتنفيذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، إضافة إلى إزالة الحالات التي لم تستوفِ إجراءات التصالح في المدة الزمنية المقررة.

إزالات فورية بأشمون

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية قورص، على مساحات بلغت 195 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة عدد من الحالات المرفوضة من لجان التصالح لعدم استيفاء شروطه القانونية.

إجراءات رادعة بمنوف



وفي مركز ومدينة منوف، تم تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بهواش على مساحات وصلت إلى 250 مترًا مربعًا، وتنوعت المخالفات بين مبانٍ بالطوب البلوك وشدّادات خشبية، فضلًا عن إزالة عدد من الحالات المخالفة التي رفضتها لجان التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تدخل سريع بالشهداء

وفي مركز ومدينة الشهداء، تم التعامل الفوري مع حالة بناء مخالف بدون تراخيص بقرية دراجيل، بالإضافة إلى إزالة حالة أخرى مرفوضة من لجان التصالح بقرية ساحل الجوابر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ المنوفية يؤكد التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه

وتؤكد محافظة المنوفية استمرار حملاتها اليومية للتصدي لأي مخالفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع إهدارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.