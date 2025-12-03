الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

بالورود، طلاب علوم المنوفية يصنعون ممرًّا شرفيًّا لتكريم عميد الكلية السابق

طلاب علوم المنوفية
طلاب علوم المنوفية يصنعون ممرًا شرفيًا لتكريم العميد، فيتو
شهدت كلية العلوم بجامعة المنوفية، اليوم، لفتة إنسانية مميزة، حيث اصطف أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طلاب الكلية لصنع ممر شرفي؛ احتفاءً بالدكتور ياسر كمال عميد الكلية السابق.

تكريم يعكس المكانة

وجاءت المبادرة تقديرًا لمسيرته ولتفانيه في خدمة الكلية والطلاب بكلية العلوم على مدار فترة توليه المنصب، حيث أكد المشاركون أن هذا التكريم الرمزي هو تعبير بسيط عن مكانته الكبيرة داخل المجتمع الأكاديمي.


وأكد عدد من أعضاء هيئة التدريس أن الدكتور ياسر كمال كان نموذجًا في القيادة والعمل المؤسسي، وداعمًا دائمًا بكل ما يخص الكلية ويرفع من شأن العملية التعليمية بجامعة المنوفية.

 

وأعرب طلاب علوم المنوفية عن سعادتهم بالمشاركة في هذه اللفتة الطيبة مؤكدين أنه كان قريبًا منهم، ويستمع لاحتياجاتهم ويعمل على حلها دون تردد.

واختتم المشهد بتوجيه كلمات الشكر والتقدير للعميد السابق، وسط أجواء امتزجت فيها المشاعر في صورة تعكس ما تركه من أثر طيب لدى الجميع داخل كلية العلوم جامعة المنوفية.

