"طشت عائم وسلالم خشبية وخيام" طوق نجاة، تفاصيل ما حدث لأهالي أشمون بعد ارتفاع منسوب النيل (صور)

لم يمر سوى ساعات قليلة على التحذيرات العاجلة التي أصدرتها محافظة المنوفية بضرورة إخلاء منازل وأراضي طرح النهر بمركز أشمون، حتى تحول التحذير إلى مشهد حقيقي على أرض الواقع، وارتفع منسوب مياه النيل ليغمر مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، ويزحف إلى منازل الأهالي، بمناطق طرح النهر.

النيل يغمر أراضى ومنازل طرح النهر بدلهمو

في قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، أيقظ الفيضان الأهالي على مشهد غير مألوف، مياه النهر تتدفق بلا هوادة، تبتلع المحاصيل وتقتحم الدور الأرضي، ويرغم السكان على اللجوء إلى أسطح المنازل، أو مغادرتها إلى اليابسة أسفل الطريق الإقليمى.



المزارعون: خسرنا محاصيلنا والفيضان شردنا للخيام

يقول جمال عبد الصادق، أحد أبناء القرية ومزارع بطرح النهر: “منذ ثلاث سنوات ونحن نكافح من أجل زراعة محاصيلنا، لكن ارتفاع المياه حرمنا حتى من لقمة العيش، والآن لم يعد أمامنا إلا الخيام أسفل الطريق الإقليمي بانتظار انخفاض المنسوب مرة أخرى حتى نتمكن من العودة لمنازلنا وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد”.



أطفال يغوصون في مياه الفيضان.. والطشت وسيلة للمرح

في وقت انشغل فيه الأهالى بالبحث عن مأوى وسبل لتأمين الحياة، اختار أطفال القرية وجهًا آخر للمشهد، فحوَّلوا الغمر إلى ساحة للعب، يسبحون في مياه الفيضان، ويجوبونها بجردل أو طشت صغير، في محاولة بريئة لانتزاع لحظة فرح وسط الكارثة.

السلالم والمعديات.. حيلة الأهالي للصعود والنجاة

أما في عزبة التاج القبلية، فقد استعان الأهالي بسلالم خشبية ومعديات بدائية للصعود إلى الطوابق العليا وأسطح المنازل بعيدا عن المياه، بينما أصبحت القوارب الصغيرة وسيلة التنقل الرئيسية للأهالي وسكان المنطقة للحصول على احتياجاتهم اليومية والعبور للجانب الآخر.



نساء دلهمو يغسلن الأواني بمياه الفيضان

وفي مشهد آخر يفيض بالواقعية، جلست نسوة عزبة التاج القبلية بقرية دلهمو يغسلن أوانيهن بمياه الفيضان التي أحاطت ببيوتهن من كل جانب قبل أن يقررن استغلال تلك المياه فى غسل الأواني.

محافظ المنوفية يتدخل ويوجه برفع الجسور وحصر الأضرار

على الجانب الآخر، تحركت الأجهزة التنفيذية لمواجهة الموقف؛ حيث تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المناطق المتضررة، ووجّه برفع منسوب الجسور الترابية، وحصر الأراضي المتضررة وإعفاء أصحابها من الإيجارات، فضلًا عن تقديم الدعم العاجل للأسر التي فقدت منازلها أو زراعاتها.

وأكد محافظ المنوفية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساعدة المتضررين وحماية المواطنين.

1134 فدانًا غرقى منذ بداية موسم الفيضان

وبحسب مصدر بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، غمرت مياه النيل منذ بدء موسم الفيضان نحو 1134 فدانًا من أراضي طرح النهر، منها 786 فدانًا بمركز أشمون وحده، فيما شهد اليوم الجمعة وحده غرق 50 فدانًا إضافية.

سرعة إخلاء المنازل والأراضي

وكانت محافظة المنوفية أصدرت تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر بمركز أشمون، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

وأكدت رئاسة أشمون أن المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر مطالبون بتوخي الحذر، والامتناع عن زراعة الأراضي في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.