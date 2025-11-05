10 جنيهات، وضع ملصقات بتعريفة ركوب موحدة على التوكتوك بالشهداء في المنوفية

نفذ مجلس مدينة الشهداء برئاسة محمد الزرقاني حملة ميدانية استهدفت وضع ملصقات جديدة لتوحيد تعريفة الركوب لمركبات التوكتوك داخل المدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لضبط منظومة النقل الداخلي ومنع استغلال المواطنين.

وشارك في الحملة منال عبده نائب رئيس المدينة، وأشرف مطر سكرتير عام الوحدة المحلية للمركز والمدينة، حيث تم إلصاق الملصقات الرسمية على المركبات، متضمنة التعريفة الموحدة البالغة 10 جنيهات داخل نطاق المدينة.

التزام السائقين بالاجرة

وأكد رئيس المدينة أن الأجرة الرسمية لركوب التوكتوك تم تحديدها بـ 10 جنيهات فقط، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة وعدم تقاضي أي مبالغ إضافية من المواطنين.

كما ناشد الزرقاني المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال تصوير كود التوكتوك الذي يتم تركيبه حاليًا بالتنسيق مع إدارة المرور، وإرسال الشكاوى إلى مشروع المواقف بمجلس المدينة أو عبر البوابة الإلكترونية لمركز ومدينة الشهداء.

وشدد رئيس المدينة على استمرار الحملات اليومية لمتابعة تطبيق التعريفة الموحدة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين قد تصل إلى مصادرة المركبة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين، وتحقيق العدالة بين السائق والمواطن بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.