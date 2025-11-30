محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بمركز شباب إلى النيابة العامة

18 حجم الخط

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد إلى النيابة العامة، تتعلق بارتكاب مخالفات مالية جسيمة داخل أحد مراكز الشباب بالمحافظة، وذلك بعد ثبوت وجود تجاوزات من أحد المستأجرين لقاعات الأفراح بالمركز واستيلائه دون وجه حق على ممتلكات عهدة ومسلمة إليه على سبيل الأمانة، وقيامـه باستغلالها بما يخالف القوانين واللوائح المنظمة.

تفاصيل الإحالة للنيابة

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة رسمية صادرة عن مديرية الشباب والرياضة، وعرض الإدارة العامة للشؤون القانونية التي أثبتت وجود مخالفات مالية وإدارية تنطوي على إضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

وأكد محافظة المنوفية أن مكافحة الفساد تمثل توجهًا ثابتًا في العمل التنفيذي داخل المحافظة، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي عنصر يتلاعب بالمال العام أو يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وأن جميع الجهات المعنية تواصل المتابعة الدقيقة والتفتيش المستمر لضمان تطبيق القانون وحماية أصول الدولة.



