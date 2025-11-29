محافظ المنوفية لأسرة شهيد الشهامة: أنا تحت أمركم.. ومكتبي مفتوح في أي وقت

18 حجم الخط

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أسرة الشاب البطل حسن أحمد الجزار ابن قرية منيل دويب بمركز أشمون، والذي لقى مصرعه أثناء محاولته إنقاذ 13 فتاة جامعية من الغرق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمكتبه بالديوان العام بحضور طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون.

محافظ المنوفية يقدم التعازى لأسرة شهيد الشهامة

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة “شهيد الشهامة”، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُلهم ذويه الصبر والسلوان، قائلا "أنا تحت أمركم… ومكتبي مفتوح في أي وقت."

وقرر محافظ المنوفية صرف 100 ألف جنيه مساعدة مالية عاجلة لأسرة الشهيد، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لزوجته كمصدر دخل ثابت ودائم يضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة، موجها بصرف مساعدات عينية، شملت مواد غذائية ولحوم وبطاطين للأسرة.

تجهيز المحل التجارى الخاص بأسرة الشهيد

وفي لفتة إنسانية خاصة، أمر المحافظ بتجهيز المحل التجاري الخاص بأسرة الشهيد وتزويده بكافة المنتجات اللازمة لدعمهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات نقل ابنة الشهيد من مدرسة القنطرة شرق الابتدائية إلى مدرسة الشهيد شوقي عبد الحكيم بالمنوفية، تيسيرًا عليها ومراعاة لظروفها النفسية والأسريّة.

وفي نهاية اللقاء، عبّرت أسرة الشهيد عن تقديرها العميق وشكرها لمحافظ المنوفية على موقفه النبيل واهتمامه الإنساني الصادق، ووقوفه بجانبهم في مصابهم الأليم.

