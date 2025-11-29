قصة شهيد الشهامة حسن الجزار، ضحى بحياته لينقذ 12 فتاة من الغرق (فيديو)

18 حجم الخط

في صباح بدا عاديًا كان حسن الجزار الشاب الثلاثيني ابن قرية منيل دويب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يعمل في أرضه كما اعتاد كل يوم، دون أن يدري أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياته، وأنه سيغادر الدنيا بطلا ورمزًا حيًا للشهامة والإنسانية بعدما أنقذ 12 فتاة من الغرق.

المارة يهرولون والأصوات تعلو "الميكروباص وقع في المصرف"، سمعها حسن لينطلق هو الآخر إلى حيث محل الحادث لا مشاهدا أو مترقبا لما سيحدث لكن محاولا المساعدة وإنقاذ الفتيات وحتى وإن كانت حياته فى النهاية هى الثمن.



لم يتردد حسن لحظة، رغم أنه لا يجيد السباحة، نزل إلى المياه الموحلة الباردة الثقيلة لم يستطع فتح باب السيارة لكنه بعزيمة الأبطال تمكن من فتح الشنطة ومنها استطاع أن يسحب الفتيات جميعا واحدة تلو الأخرى وينقذهن من الموت.

بطولة منقطعة النظير

أنقذ ابن المنوفية الأولى ثم الثانية حتى وصل إلى 12 فتاة، لكن الفتاة الأخيرة كانت بعيدة قليلًا، والموج دفعها أكثر داخل المياه، رفض أن يتركها وبداخله صوت يتردد مش "هسيبها لازم أطلعها زي ما طلعت الباقي"، وبالفعل نجح في إنقاذها لكن بقى هو داخل المياه بعدما استنزفت آخر أنفاسه وغادر.

حسيت إنه كان بيودعنا.. بدأت زوجته الحديث خلال بث مباشر، أجرته فيتو مع أسرته داخل منزلهم، قائلة صحاني بدري وحضر الإفطار بنفسه، قعد يداعب البنات ويسرح شعرهن وقال لي لو حصل لي أي حاجة خلى بالك من أبويا وأمي واهتمي بتعليم البنات.

النداء الأخير بعد الرحيل

وعن وقت صدمة الرحيل تقول أنها رأت الناس تجرى نحو المصرف دون أن تعلم أن زوجها هو بطل القصة وبمجرد وصولها للمكان أدركت أن لحظة الفراق قد حانت ظل الأمل يراودها أن يخرج من المياه على قيد الحياة لكن سرعان ما تحول لسراب عندما تم إخراجه جثة هامدة، بعدما أخبرها المحيطين بالنداء عليه ليخرج سريعا من المياه.

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: هعمل بوصيتك يا حسن هكبر البنات وهعلمهم وهبقى أم وأب ليهم لحد ما أوصلهم لبيوت أزواجهم زي ما وصيت.

محافظ المنوفية يلتقى أسرة البطل

واستقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أسرة الشهيد حسن الجزار شهيد الشهامة، وقرر صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، توفير فرصة عمل لزوجته، وتجهيز محل الراحل بالبضاعة لدعم الأسرة، نقل نجلته الكبرى هدى إلى إحدى المدارس داخل القرية.

