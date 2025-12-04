الخميس 04 ديسمبر 2025
أسرة الشاب الغارق بالبحر الميت فى المنوفية تنتظر استلام جثمانه (صور)

أسرة الشاب الغارق
أسرة الشاب الغارق فى المنوفية تنتظر استلام جثمانه
تسود حالة من الحزن الشديد أمام مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، حيث تنتظر أسرة الشاب محمد عصام، انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثمان وبيان السبب النهائي لوفاته، وذلك عقب العثور عليه غارقًا أمس داخل ما يُعرف بـ"البحر الميت" بقرية قلتى التابعة لمركز الباجور.

تفاصيل غرق شاب فى البحر الميت بالباجور

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق الشاب محمد ع. ر، 22 عامًا، طالب بكلية حاسبات ومعلومات، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان ونقله لمستشفى الباجور التخصصي.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتشريحه وبيان أسباب وفاته.

وتسيطر حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية قلتى الكبرى، حيث أكد الأهالي أن الشاب كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، معبرين عن صدمتهم لرحيله المفاجئ.

