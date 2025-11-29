18 حجم الخط

شهد طريق شبين الكوم - قويسنا بمحافظة المنوفية، وقوع حادث تصادم مروع، إثر اصطدام سيارة خاصة كانت تقل أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلين بأحد أعمدة الإنارة في الطريق، مما أسفر عن إصابتهم جميعًا بإصابات متفاوتة.

تفاصيل إصابة أسرة كاملة فى حادث تصادم بالمنوفية

كان تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوصول الأسرة المصابة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث تبين أن الإصابات طفيفة، وقد تم التعامل الطبي معها بشكل فوري.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى أن الحالة الصحية للأسرة مستقرة، موضحًا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للأب والأم والطفلين، وأنه لا توجد أي إصابات تهدد حياتهم، وجارٍ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة حرصًا على سلامتهم.

هذا وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

