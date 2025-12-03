أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب واستقرار الدولار.. الكويت تقرر تجديد وديعة بملياري دولار لدى البنك المركزي المصري.. وتفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 15 جنيها خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6430 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5625 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4820 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 45000 جنيه في محلات الصاغة.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وفق آخر تحديثات الأسعار، جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:

47.52 جنيها للشراء.

47.66 جنيها للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.53 جنيها للشراء.

47.63 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.53 جنيها للشراء.

47.63 جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.53 جنيها للشراء.

47.63 جنيها للبيع.

سعر النفط الكندي يهبط إلى أدنى مستوياته منذ مارس

هبطت أسعار النفط الكندي إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالخام الأمريكي منذ مارس، مع ارتفاع الإنتاج من ألبرتا وسط سوق عالمية تشهد فائضا بالإمدادات.

تراجع أسعار النفط الكندي

تراجع سعر "خام غرب كندا سليكت" الثقيل، المتداول في ألبرتا تسليم يناير، ليسجل خصمًا بواقع 13 دولارًا دون سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء، وفق بيانات من شركة الوساطة "مودرن كوموديتيز".

ويعد ذلك الخصم السعري الأكبر منذ مارس، حين فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على النفط الكندي لفترة وجيزة.

رابطة السيارات تحذر من تبعات نقل المعارض خارج الكتلة السكنية دون توفير بدائل

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن عدد المعارض الواقعة داخل الكتل السكنية يبلغ نحو 18 ألف معرض على مستوى الجمهورية، محذرًا من أن نقلها دون توفير بدائل كافية سيؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين.

وجود المعارض أسفل العقارات أمر معتاد منذ عقود

وأضاف أن وجود المعارض أسفل العقارات أمر معتاد منذ عقود، وأن معظمها لا يتسبب في إعاقة مرورية حقيقية، نظرًا لالتزامها بدفع الرسوم والإيجارات وتحرير المخالفات ضد غير الملتزمين. وتساءل: لماذا التركيز على المعارض فقط في حين توجد أنشطة أخرى تخلق ازدحامًا أكبر مثل المقاهي والمطاعم؟

وأشار أبو المجد إلى أن سوق السيارات بدأ يتعافى تدريجيًا بعد أزمات متلاحقة، من جائحة كورونا إلى توقف الاستيراد وتقلبات سعر الصرف، محذرًا من أن القرار قد يعيد السوق إلى دائرة الاضطراب ويرفع الأسعار مجددًا.

وأكد أن القرار صدر من دون التشاور مع شعبة السيارات أو الرابطة، وأنه تم إرسال خطابات رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة للمطالبة بإعادة النظر فيه حفاظًا على حقوق العاملين والتجار.

وفي ذات السياق، حذرت شعبة السيارات من أن إجبار معارض السيارات المرخصة على الانتقال سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكلفة التشغيلية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، قائلًا: “المستهلك في النهاية هو من سيتحمل هذه الأعباء.”

وأوضحت أن سوق السيارات يشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مع توقعات بمزيد من التراجع في ظل ضعف الإقبال على الشراء، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات قد تعطل التعافي وتعيد السوق إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

كما أوضح وزير المالية أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

وأشار " كجوك" إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

مواصفات Ferrari 12 Cilindri بعد طرحها لأول مرة في السوق المصرية

أعلن الوكيل الرسمي لعلامة فيراري في مصر، عن إطلاق Ferrari 12Cilindri لأول مرة في السوق المصرية، المزودة بمحركات الـV12 وتعد من السيارات الفارهة داخل السوق المحلية.

مواصفات سيارات فيراري في مصر

زودت السيارة فيراري بمحرك 6.5 لتر تنفس طبيعي يولد 819 حصان عند 9,500 دورة/دقيقة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 2.9 ثانية، وسرعة قصوى تتجاوز 340 كم/س، إلى جانب منظومة متقدمة تشمل التوجيه الرباعي، المكابح الكربونية، الديناميكا الهوائية النشطة، ونظام التعليق المغناطيسي لضمان أعلى مستويات الثبات والتحكم.

ويأتي التصميم الخارجي للطراز سيارات فيراري الجديد ليعكس رؤية مستقبلية مستوحاة من العصر الذهبي لسيارات GT لدى فيراري، وتحديدًا طراز Daytona الأسطوري، من خلال خطوط انسيابية صنعت في مركز تصميم فيراري بقيادة فلافيو مانزوني، ليحصل التصميم على جائزة Compasso d’Oro 2025 كواحد من أبرز الأعمال الهندسية والفنية لهذا العام.

أما المقصورة الداخلية، فتقدم تجربة قيادة مزدوجة عبر منظومة شاشات رقمية تشمل شاشة 15.6 بوصة للسائق وأخرى 8.8 بوصة للراكب، مع واحدة من أكبر مساحات التخزين ضمن فئتها، مما يجعلها سيارة GT عملية دون المساس بروح الأداء الرياضي.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليصل بذلك عدد التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة أهلية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتعزيز انضباط وكفاءة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، قيام 260 جمعية ومؤسسة أهلية فئة ج عاملة بمجال التمويل متناهي الصغر، بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان والتجاري الدولي لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي- مصر – CIB، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، لتعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري، وتمويل المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري واسلام ذكرى، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي -مصر- CIB بحضور ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة و احمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع المباشر بالبنك التجاري الدولي-مصر – CIB

وشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون عددًا من المسئولين بالطرفين، أمنية المعداوى، مدير عام الإدارة العامة للدعم بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهاب ممدوح رئيس قطاع التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي –مصر- CIB

وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مي عبد الحميد أن البنك التجاري الدولي –مصر- CIB من الشركاء الرئيسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

مصر وبلغاريا ترسمان خريطة تعاون جديدة تمتد لـ 19 قطاعا استراتيجيا

اختتمت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري؛ وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري، حيث وقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.

اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي

وخلال فعاليات اللجنة أكد الطرفان التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، كما اتفقا على العمل سويًا من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا

وتضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.

وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقدين للتعاون المشترك في التصنيع العسكري

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقدين مع شركتين أجنبيتين للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه في إطار جهود الوزارة لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال التصنيع العسكري بالتكامل مع الشركات العالمية والمحلية المختلفة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تم توقيع عقد بين شركتين تابعتين لوزارة الإنتاج الحربي وشركتين أجنبيتين.

مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة

كما أوضح الوزير "محمد صلاح" أن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي والذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب استثمارات الشركات العالمية وإقامة شراكات تعاونية لتصنيع منتجات بأعلى كفاءة داخل شركات الإنتاج الحربى، مضيفًا أن يمكن تصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

الكويت تقرر تجديد وديعة بملياري دولار لدى البنك المركزي المصري

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن المركزي المصري اليوم الأربعاء، عن تجديد الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، لمدة عام آخر ينتهي في أبريل 2026.

وتحتفظ الكويت بودائع لدى المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، مقسمة على شريحتين، الأولى يتم تجديدها سنويا في أبريل، والأخرى في سبتمبر من كل عام.

دعم خليجي قوي لمصر

تلقت مصر دعما قويا من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من الشركات، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.

يأتي ذلك في وقت تجاوز احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر 2025، ليصل إلى 50.07 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة منتصف نوفمبر الجاري.

لدى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ودائع أيضًا في البنك المركزي المصري، بعضها تحول إلى استثمارات والأخر تم تمديده.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة رسمية إلى دولة الكويت، شهر فبراير الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.

المشاط: الاقتصاد المصري يتمتع بمميزات تنافسية ونتطلع لمزيد من الاستثمارات البلغارية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت بالعاصمة الجديدة، بمشاركة وفد دولة بلغاريا، وممثلي 17 وزارة وجهة وطنية.

اللجنة المصرية البلغارية المشتركة

وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية في ضوء الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري الذي وصل لنحو مليار دولار في عام 2024، كما ناقشت اللجنة فرص التعاون في مجال السياحة والثقافة وزيادة الاستثمارات المشتركة، والنقل والصناعة، وغيرها من المجالات.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال فعاليات اللجنة أكدت فيها على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة بلغاريا، كما أن عام 2026 يوافق مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تقوم على الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة.

ختام فعاليات مؤتمر مستقبل التحول الرقمي في القطاع الحكومي المصري

شهدت القاهرة ختام فعاليات مؤتمر مستقبل التحول الرقمي في القطاع الحكومي المصري بحضور عدد من نواب الوزراء وأكثر من 250 شخصية من صناع القرار وقيادات الحكومة المصرية للتحول الرقمي وميكنة الأعمال والقطاعات الإنشائية.

فرص وتحديات التحول الرقمي

ناقش المؤتمر فرص وتحديات التحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة انطلاقا من اهميه التحول الرقمي كأحد أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية بهدف تحقيق الرؤية الوطنية مصر 2030 وتحقيق مصر الرقميه حيث تعد شريكًا أساسيًا للدولة في عدد كبير من المشاريع القومية وقامت بعمل العديد من المبادرات والشراكات الخاصة بالتحول الرقمي المستند على النمذجة المعلوماتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية.

هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تستضيف اجتماع لجنة التعاون المصرية التونسية الرابع

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاث أيام وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية الموقعة في مايو 2022، برئاسة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن الجانب المصري، وبرئاسة جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عن الجانب التونسي.

شارك في الاجتماع كل من نادية الطويل، كاهية مدير أول بإدارة الترويج العام بالوكالة، ضحى الشويخ وعز الدين شويرف ممثلو السفارة التونسية بالقاهرة، إلى جانب مشاركة ناجي أبو العلا مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين من الإدارات المعنية بالهيئة.

ثروة حياة تعقد شراكة استراتيجية لدمج الاستثمار في الذهب داخل محافظ التأمين الادخارية

في إطار الرؤية الطموحة لمجموعة كونتكت المالية وتوجهها نحو تعظيم دور قطاع التأمين كأحد محركات النمو الرئيسية للمجموعة، تواصل كونتكت تعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال توفير حلول مالية متكاملة ومبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والفرص الاستثمارية الحقيقية لتمكين العملاء الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة للتحوط من تقلبات السوق، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للادخار طويل الأجل.

وفي ضوء هذا التوجه، أعلنت اليوم شركة ثروة حياة، ذراع تأمينات الحياة للمجموعة، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف انفستمنت القابضة، تتضمن شراءًا حصريًا لوثائق صندوق "دهب" وتوظيفها داخل المحافظ الاستثمارية لوثائق تأمين الادخار الفردية المرتبطة بوحدات الاستثمار.

وتمثّل هذه الشراكة نقلة نوعية لعملاء ثروة حياة، حيث تتيح لهم توجيه جزء من أقساطهم التأمينية نحو الاستثمار في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب كأصل آمن يُسهم في تعظيم العوائد وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل المحافظ التأمينية، وذلك ضمن إطار رقابي معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الضرائب: أصدرنا تعليمات جديدة بشأن إجراء «مقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين - المكلفين

صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت التعليمات رقم (46) لسنة 2025 بشأن إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين/ الممولين وفقًا لأحكام المادة (50) من القانون رقم (206) لسنة 2020، مشيرةً إلى أن التعليمات جاءت استجابةً من وزير المالية لمطالب شركائنا في مجتمع الأعمال، وتوجيهاته المستمرة بالوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول وتقديم كافة التسهيلات المحفزة للاستثمار.

إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعليمات تمنح حقا للمسجل في إجراء «مقاصة» بين رصيده الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) وبين المديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، وذلك خلال مدة (20) يوم عمل في الحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يسبق لها الفحص، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي الذي واجه المستثمرين هو صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية (بكافة الأوعية) في ظل وجود أرصدة دائنة لهم طرف المصلحة (ضريبة القيمة المضافة).

تابعت رشا عبد العال أن التعليمات رقم (46) لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير؛ حيث يتمكن المسجل من تقديم طلب لإجراء المقاصة على النموذج رقم (1 مقاصة) محددًا به الرصيد الدائن والفترات الخاصة به والمديونيات المراد إجراء المقاصة بشأنها، موضحةً أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة (20) يوم عمل في حالة سبق فحص المسجل، وشهرين كحد أقصى في الحالات التي لم يسبق لها الفحص.

