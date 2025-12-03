الأربعاء 03 ديسمبر 2025
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب الزعيم الوحيد القادر على إنهاء أزمة السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن الرئيس دونالد ترامب "يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان.

السودان يحتاج إلى دفعة عالمية من أجل السلام

وشدد روبيو على أن ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم القادر على إنهاء أزمة السودان.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، عبر منصة "إكس" إن: "السودان يحتاج إلى دفعة عالمية من أجل السلام".

وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي، أنه سيعمل مع الإمارات والسعودية ومصر، إلى جانب شركاء آخرين في المنطقة، لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.

ترامب تلقى طلبا من الأمير محمد بن سلمان للمساعدة في وقف النزاع بالسودان

وجاءت وقتها تصريحات ترامب خلال مؤتمر حضره في الولايات المتحدة، موضحا أنه تلقى طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمساعدة في وقف النزاع، لافتا إلى أنه أنهى ثماني حروب ويتطلع إلى دور "حاسم للغاية" هذه المرة أيضا.

السودان أصبح أكثر الأماكن عنفا

ووصف ترامب السودان بأنه "أصبح أكثر الأماكن عنفا" ويعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، مؤكدا أنه تلقى طلبات من قادة دوليين للتدخل واستخدام نفوذ الرئاسة الأمريكية لوقف ما يجري.

كما شدد على أن السودان قابل للإصلاح عبر تعاون منسّق بين الدول الشريكة.

