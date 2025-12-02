تراجع جديد في أسعار السيارات الكورية KMG موديل 2026 بالسوق المحلي

18 حجم الخط

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية KMG، للسيارات الكورية داخل السوق المحلي، حجم التراجع باسعار سيارات KGM TORRES الكورية موديل 2026، وبلغ نحو 100 ألف جنيه وذلك خلال شهر ديسمبر.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية KGM كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة التي لحقت بسيارات الكورية في مصر ونرصدها في التقرير التالي وهي:

أسعار سيارات KGM الكورية في مصر



يصل سعر الفئة الأولى 1.525 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو 1.650.000 الف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة نحو 1.715.000 الف جنيه

يصل سعر الفئة الرابعة 1.839.000 الف جنيه

مواصفات سيارات KMG الكورية

حصلت سيارات KGM توريس الكورية في مصر علي محرك 4 سلندر سعته 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، يضمن انتقالًا سلسًا للقوة وكفاءة في الأداء داخل المدن وخارجها، وتتميز الفئة الأعلى Adventure بنظام دفع رباعي يعزز قدرات السيارة على الطرق غير الممهدة.

مواصفات وسائل الأمان وسلامة KGM توريس الكورية في مصر

- وسائد هوائية متعددة أمامية

- وستائرية لحماية الركاب من الصدمات

- نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل أثناء التوقف المفاجئ

- نظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا بشكل متوازن بين العجلات

- برنامج ESP لتعزيز الثبات الإلكتروني والحفاظ على استقرار السيارة

- مثبّت سرعة لتوفير راحة في القيادة على الطرق الطويلة

- نظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات والتنبيه في حال وجود خلل

- نظام النقطة العمياء لتنبيه السائق من وجود مركبات غير مرئية في المرايا الجانبية

